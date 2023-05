"El principal riesgo es el microbiológico", aseguró el director técnico de Ecotech sobre los pozos de agua de particulares en Montevideo

Más de 150 personas han puesto a disposición sus pozos de agua a la Intendencia de Montevideo para que se inspeccione su calidad y se informe a OSE sobre esas fuentes de agua, de ser necesario. Ante el relevamiento que anunció la comuna, en el último mes los laboratorios han decuplicado (x10) las demandas de vecinos de Montevideo y Canelones que envían muestras para analizar si el agua su pozo es apta para el consumo humano. Para profundizar sobre el trabajo que realizan los laboratorios y hablar sobre la calidad del agua de OSE, recibimos al director técnico del Laboratorio Ecotech, Gualberto Trelles.

Ecotech es un laboratorio de química ambiental y se dedica a los análisis ambientales de suelo, aire, agua y residuos sólidos y, específicamente en este caso, de agua potable, agua apta para consumo humano.

Llegan muchas solicitudes de presupuesto por parte de particulares y llegan muchos menos ensayos, ya que el costo de los mismos es complicado para abordar por parte de las vecinas y los vecinos con estas inquietudes. El costo puede estar a partir de los 1500 pesos hasta los 10.000 o 20.000, depende de cuan exhaustivo se quiera caracterizar la fuente de agua.

En este caso, la emergencia del sodio y la cantidad de sales disueltas en el agua hace que haya una preocupación por particularmente el sodio, pero también nosotros siempre analizamos lo que se llaman ensayos microbiológicos, que tienen que ver con la contaminación que afecta la salud humana por posibles enfermedades. Parámetros como el sodio se llaman parámetros físico químicos. Esos son los dos ensayos que estamos realizando.

Hay varios niveles para analizar el agua potable y varias demandas. Las demandas más exhaustivas vienen de la industria cuando quieren caracterizar sus aguas de proceso o sus aguas para fabricar determinados artículos como las bebidas.

Las empresas, sobre todo las empresas grandes, analizan la totalidad de los ensayos que le confieren potabilidad al agua. Y son ensayos críticos ya que están involucrados procesos productivos y riesgos importantes. En el caso de la exploración de agua subterránea, no hay por que realizar todos los ensayos. Y se puede evaluar en base a la situación de esta agua subterránea cuáles serían los ensayos característicos para hacerlo. El sodio no es un ensayo de rutina para el agua potable porque históricamente nunca fue un problema en Uruguay.

Ahora el sodio es el ensayo estrella del momento.

No solamente hay más sodio en el agua, sino que hay una cantidad más de sales: hay más calcio, más magnesio, más dureza, más cloruro y hay más conductividad, que mide las sales disueltas, que tiene un valor máximo de 2000 de acuerdo a la norma UNIT 833, y nosotros lo hemos visto excedido en varias oportunidades.

Los pozos tienen mucha variabilidad. En realidad, los pozos que nosotros recibimos tienen buenas características fisicoquímicas. Es difícil que un agua subterránea tenga valores altos de salinidad. Sí tiene mayor probabilidad de contaminación microbiológica.

El agua que nosotros recibimos está bien, es una parte de la población de todos los pozos de Montevideo, no es necesariamente representativa de Montevideo.

Cuando provienen de pozos realizados por las empresas, son perforaciones profundas, que tienen mayor calidad. Cuando provienen de particulares, muchas veces es volver a utilizar un pozo abandonado, en ese caso posiblemente durante la primera parte de la explotación del pozo existan fenómenos puntuales de contaminación. Es muy importante purgar, dejar correr bastante agua si hay un pozo que nunca usamos.

El principal riesgo para este tipo de casos es el microbiológico.

El concepto de bebible no es un buen concepto porque no está especificado en un organismo internacional ni en ningún decreto o ley nacional. Lo que está especificado es el concepto de potabilidad que es, de acuerdo a la definición legal de Uruguay, agua apta para consumo que no presenta riesgo a la salud humana en la mayor parte de la vida del consumidor y no genera rechazo por parte del mismo. La presencia de cloruros asociado al sodio genera un rechazo en el consumidor porque el umbral de rechazo estudiado a nivel internacional es inferior a los 200 miligramos por litro de sodio. El nivel de rechazo asociado al cloruro varia un poco en base a la composición del agua. En el caso del sodio, que los valores presentan en torno a 400 miligramos de sodio o más, genera un rechazo y es lo que hace que el agua no sea potable, que no se apta para consumo humano de acuerdo a la definición de nuestra legislación.

Se habla de “toda la vida de consumidor”. En este caso estamos hablando de un evento transitorio y no un evento que abarque la continuidad de la vida de las personas porque esto implica que no se ingiere esa cantidad de sodio durante un periodo largo.

El agua es no potable en el momento en que se está consumiendo y debe permanecer así un periodo restringido de tiempo para que no se transforme en un problema real de salud pública.