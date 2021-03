Ernesto Murro: "El gobierno actual tiene apuro porque si no lo hace ahora, no va a poder hacer lo que quiere"

El próximo 20 de marzo vence el plazo para que la Comisión de Expertos de la Seguridad Social entregue al gobierno su informe final. A partir de ese momento tendrá 90 días para plantear sus propuestas concretas, para que sigan su camino a nivel del poder legislativo. El expresidente del BPS y exministro de Trabajo y Seguridad Social. analizó cómo avanza el trabajo en la comisión de expertos.

Avance del trabajo

Estamos en una coalición de gobierno de cinco partidos que no abre la cancha. Esto lo ha dicho el FA claramente. Ayer fue noticia que había Consejo de Ministros. Antes había Consejo de Ministros todos los lunes. El diálogo en el país es poco. Se ha eliminado la participación de los docentes en secundaria y UTU. Hay escasa participación de los tres directores sociales y los cuatro directores de la coalición desplazan. Tenemos una posición como Frente Amplio de que es necesario ir haciendo reformas periódicas, revisiones. Somos partidarios de eso. Hay países que revisan cada cinco años la seguridad social. Esperemos que eso se cumpla. El presidente dijo el dos de marzo que la reforma debe ser integral. Ojalá sea así.

Un aspecto es cómo estamos trabajando y otro son los contenidos de lo que se está haciendo. En el cómo hay un muy intenso trabajo. Hay que estudiar mucho. Solo se está trabajando el sistema de jubilaciones y pensiones y el documento de ahora tiene 256 páginas y es la cuarta versión. Es claro que hay poco tiempo. El proyecto de Ley de urgencia que crea esta comisión de expertos daba más plazos, casi el doble. Los parlamentarios de la coalición decidieron dar menos plazo. Si se mira la exposición de motivos y lo que han hecho otros países, las reformas en otros países llevan años, a veces diez. Acá se hace en meses. El diálogo y la negociación son escasos. El trabajo es bueno. Va a haber una segunda etapa de propuestas que comenzará a fines de marzo. Este sábado presentaremos este diagnóstico y ahí empieza la etapa de propuestas. Yo creo que la coalición va a venir haciendo las cosas en el menor tiempo posible. Cuando discutamos la reforma de la caja militar, vamos a ver qué pasa en la coalición con CA, un sector vinculado a las FFAA. Desde 1995 estaba previsto crear una reforma. Nosotros hicimos poco porque lo hicimos solo con nuestros votos. Ellos no votaron ni esa modesta reforma. Se dejó hablar al director de la caja militar e hizo una exagerada defensa del viejo régimen y una exagerada crítica de la modesta reforma que hicimos. El gobierno actual tiene apuro porque si no lo hace ahora, no va a poder hacer lo que quiere. El ejemplo de la caja militar es uno.

Diálogo con la oposición

Somos partidarios de seguir haciendo lo que hicimos en los 15 años de gobierno. La reforma es cuestionada por el actual gobierno y erosiona, daña, quita las posibilidades de invertir en otras cosas. Eso se dice en el presupuesto y lo firmaron todos los ministros. Esa reforma permitió que 60 mil mujeres se jubilaran. Permitimos que sectores que no podían acceder a la jubilación se pudieran jubilar. Esa inversión fue para la gente. Se critica en esa misma exposición de motivos del presupuesto que hayamos aumentado las jubilaciones y pensiones mínimas a 13.500 pesos. Se cuestiona la reforma constitucional del año 1989 que establece que las jubilaciones y pensiones se ajusten igual que los salarios. Los aumentos de sueldo en los quince años de gobierno generaron aumentos, eso también se cuestiona. Queremos hacer reformas en donde no solo se tenga en cuenta que cierren las cuentas. Seguridad social buena, bonita y barata no hay. Ahora nos comparamos con los países nórdicos. Tuvimos cuatro conferencias con Suecia en la comisión. En Suecia la gente se jubila a los 68 años. Hay gente que se puede jubilar a los 55. El promedio es a los 62. En Uruguay la edad real promedio es 63. Con68 en general se jubilan con el sueldo. Promediamente la gente en Uruguay se jubila con el 60 %. De lo que la gente perciba, allá paga el 50 % de impuestos. Acá paga el 30 %. Lo que planteamos es que las cosas hay que discutirlas con esta complejidad. En Uruguay tenemos muy buenos promedios reales para arrancar.

Había una situación hasta el 2014 donde el jubilado o pensionista, aunque fuera con oro en el bolsillo, no lo afiliaban. Ahora hay derecho al sistema de salud y jubilación. Es imprescindible para el desarrollo del Uruguay un sistema de cuidados. Pueden entrar más hombres. Quienes más pueden entrar al mercado son mujeres. Necesitamos un sistema de cuidados en esta sociedad machista y patriarcal.

Este gobierno no hizo casi nada. Promediamente se le sacó 400, 500 pesos a la gente. Somos firmes partidarios de buscar la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social. En este gobierno estos meses en La gente más afectada por la pandemia no hizo casi nada. No estuve de acuerdo en que se rebajara el salario. Lo comprendo. Además de los salarios, ¿había que bajar las jubilaciones y pensiones? Hoy tenemos reunión a las dos de la tarde. El Frente Amplio va a seguir trabajando por el mayor consenso posible. El viernes se vota. Estamos trabajando intensamente para eso y preocupados por la sostenibilidad fiscal.