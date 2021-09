"Esto es gente que vive y que le pasan cosas y que puede salir con herramientas que les da la vida": Este miércoles llega "Vivir, la serie" a La Tele

17 años después del estreno de "Vidas", Facundo Ponce de León regresa a La Tele con "Vivir", un ciclo de historias de reencuentro con aquellos personajes que marcaron la historia de la televisión uruguaya. ¿Qué sucedió con los personajes a lo largo de este tiempo? ¿Cuánto los cambió aquel programa? ¿Y cuánto cambió Facundo?

Estreno de "Vivir" por La Tele

En este caso es porque conecto emocionalmente con Vidas. En De Cerca no estaba tan nervioso. Ahora sí porque vuelvo a donde empecé. Son entrevistas muy emocionales y eso me genera un plus.

Tengo un rol muy diferente al de Vidas. Tenía 24 años y hacía muchos errores. Ahora no estoy en ese lugar porque tengo otra edad y porque me construí una voz mucho más editorial. Eso es un cambio radical con Vidas y me siento cómodo en ese cambio en poner un editorial más periodístico.

Fue una inquietud con Juan cómo surgió. Yo no sé si es porque estamos saliendo de una pandemia y en ese momento salimos de una crisis de 2002. Nos pasó de decir “qué bueno estaría reencontrarse con los de Vidas”. En esa línea, una cosa importante era no ir a la casa de ellos. Ahora ellos son anfitriones. Había que estar ahí y encontrar un lugar tranquilo. En el reencuentro vimos el archivo de Vidas, lo ordenamos y analizamos cómo nos veíamos. Lo que hacíamos con televisión lo discutimos. Hay cosas que yo no haría hoy. Habla mucho de cómo hacemos tele. A 16 años se ve otra cosa. Juan, mi hermano, tenía 19 años. Él dice que fue un “baño de mundo”.

No me faltaba empatía en ese momento. La pregunta sobre lo políticamente correcto aparece en muchos programas. Es difícil responder tajante esa pregunta. En muchas cosas se ganó en cosas que se hablan y está bien que se hablen. Vivir no es un programa políticamente correcto. Lo que se ve el miércoles no es lo políticamente correcto. Hay una noción de respeto por lo que pasa, cómo se musicaliza, por lo que se cuenta. Para mí fue muy emotivo, pero me contengo mucho al rol de conductor. Aguanté el llanto lo más que puedo porque no quería que se moviera el foco de atención. Habla mucho de lo que era la televisión. Hay personas como Hugo y Marta que les cambió la vida luego del programa, pero yo estaba trabajando. El impacto que tenía esa televisión era diferente. Hubo algunas personas que no querían contar ciertas cosas.

Ya no es una entrevista. Es como un reencuentro, la conversación. Hay una cosa rara que en algunos casos aparece que para emular lo que es Vidas eran 5 personas en el set. Ahora somos más de 15.