Goñi: "Si no se da acceso de cuidados paliativos al 100%, creo que es inmoral plantear la eutanasia"

Con el debate de la eutanasia y la discusión sobre la dignidad y la muerte de fondo, el pasado martes se votó en Diputados el proyecto de ley de cuidados paliativos. La discusión giró en torno a un aditivo presentado por el legislador Rodrigo Goñi y los diputados de Cabildo Abierto, que había sido quitado en comisión de salud, a partir de un acuerdo entre legisladores colorados y del Frente Amplio. Este aditivo propone legislar los cuidados específicos que se hacen sobre los pacientes en el tramo final de una enfermedad.

Qué implica la Ley de Cuidados paliativos

La votación de ayer me da una enorme alegría, sorpresiva. Nos cambió el discurso, íbamos con un reproche muy duro porque es una ley que trata sobre un derecho muy importante. Se está hablando de un paciente que está en los meses finales de su vida, que tienen una gran cuota de sufrimiento personal, física y emocional. Todos nos desesperamos y nos angustiamos si estamos en esa situación. Lo que se estaba proponiendo es garantizar un derecho que hoy más de la mitad de los uruguayos de los pacientes que están en esa situación no acceden a ese alivio, que es físico, emocional y que es social. La enorme mayoría vamos a pasar directa o indirectamente por esa situación, por eso era tan importante.

Cuando recibí la noticia de que todo el Partido Colorado iba a votar, me olvidé de todos los reproches, porque los reproches iban a buscar que sea una buena ley de cuidados paliativos. La pregunta de si es necesario o no hay que hacérsela a la sociedad de cuidados paliativos, que son unos héroes de la medicina. Son los momentos más difíciles, porque no podes curar, solo podés acompañar. Todos sabemos que en este mundo, lamentablemente, curar tiene una gran valoración, pero cuidar no. La asociación de cuidados paliativos lucho mucho para que se incluyera, porque el final de la vida es lo más importante. Yo decía que a ese proyecto le habían sacado el corazón, además de los brazos y las piernas, pero volvió. Finalmente el Partido Colorado apoyó a Cabildo Abierto y al Partido Nacional, así que hoy tenemos una muy buena ley y el senado la va a votar.

Siendo un derecho tan importante es increíblemente desconocido. Hay muchos que no conocen. En el debate parlamentario quedaba claro que había un desconocimiento sobre lo que es el cuidado paliativo, que lleva a que no se reclame muchas veces. Yo conocí más o menos bien estos cuidados paliativos hace un año y medio. Excepto que yo sea una excepción, la mayoría desconoce este derecho. Hay legisladores médicos que desconocen su potencial.