Ojeda respondió a Pereira sobre fondos de campaña: "Financio igual que todos y no tengo el hándicap de tener la IMM ni apretar proveedores"

El precandidato del Partido Colorado Andrés Ojeda respondió este sábado a Fernando Pereira, luego de que el presidente del Frente Amplio le reclamara que informara cómo hace para financiar sus publicidades en televisión y redes sociales.

"Yo me alegré. Si nos pega Fernando Pereira es la mejor señal de que venimos muy bien. Que nos siga pegando así le ganamos en octubre sin pegarle ni una sola vez", respondió Ojeda.

Este jueves Pereira dijo: "Candidatos de un partido que no están logrando medir la interna tienen el 30% de publicidad en televisión, es obsceno. Lo digo por Ojeda claramente. Debe decir de dónde saca tantos recursos. Súmele las redes sociales. Usted abre una red social y aparece Ojeda ¿Cómo un partido con el 6% de intención de voto maneja tanto dinero?".

Pereira tomó información del diario El Observador, que en la misma jornada informó que el 93% de la publicidad electoral respondía a partidos de la coalición y el 7% al Frente Amplio.

Ojeda consideró que Pereira "está instalando acusaciones sin sustento de ningún tipo". "Yo financio igual que todo el mundo. Salgo a pedir una mano, y no tengo el hándicap de tener una Intendencia de Montevideo, y no apretó a los proveedores, no ando en el borde de la comisión de un delito. Está cerquita de la comisión de un delito", lanzó.

El dirigente colorado hace referencia a una acusación contra Cosse por presuntamente contactarse con proveedores de la IMM para invitarlos a una cena de recaudación de fondos para su campaña. Según el programa "La Pecera" (Azul FM) organizadores del evento se habrían comunicado con proveedores para hacerles la invitación. Los ediles Diego Rodríguez (Partido Nacional) y Matías Barreto (Partido Colorado) adelantaron que presentarán pedidos de informes.

"Ojo, ella (Carolina Cosse) sigue siendo intendenta de Montevideo. Está en uso de licencia, ni siquiera renuncia. La persona que recibe la llamada pueden comprender que si no pone plata en la campaña se les corta un ingreso importante en su mensual. ¿Y las preguntas de financiamientos son para mí? Ah, francamente tenemos las prioridades muy cambiadas, señaló.

El precandidato colorado dijo que "sale Pereira", pero se "esconden" los candidatos. "Me gustaría tener estas discusiones con los candidatos del Frente Amplio. Estoy a favor de la transparencia, de votar una ley para la transparencia y que todos cumplamos la ley", cerró.