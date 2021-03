Habilitan la circulación de la senda hacia el centro en las obras de Avenida Italia

Conversamos con el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, sobre la habilitación de la circulación en las obras de Avenida Italia. Si bien las obras aún no finalizaron ciento por ciento se espera que culminen en el mes de junio.

Habilitación

Ya está funcionando hacia el sentido de este túnel. El primero no recuerdo la marca de auto pero si me quedó grabada la cara del conductor porque no lo esperaba. Fue casual el momento que deseáramos habilitar. Recordar que es una obra de fondo capital. Un fondo que se generó en la ciudad.

Que se consiguió con la mayoría de la Junta Departamental. Agradecer aquellos ediles de la oposición que apoyaron al fondo capital. Una obra compleja desde el punto de vista técnico. Los equipos hicieron todos los análisis y simulaciones. Se interrumpía tres ciclos de semáforos quien venía por Ricaldoni en hora de pico, tenía una cola de tránsito bastante importante y ahora los tiempos de viaje se han acortado.

La complejidad del tema de la obra y el tiempo, si ayudaba o no. Más allá de eso el desvío no es significativo. Estamos invitando a la población a que se den una vuelta, lo conozca y lo disfruten.

Está faltando habilitar el sentido hacia el este para que quede el túnel a pleno funcionando. El proyecto se sigue desarrollando por la zona, como bicisendas que tenemos que culminar. La idea es terminar en junio y siempre haciendo la salvedad de que el tiempo nos permita avanzar.

La modificaciones son para mejorar. La doble vía que es parte de este proyecto de Manuel Albo, permite de quien viene por Ricaldoni, algo que antes no se podía hacer. Venir por Ricaldoni y continuar por Albo para continuar por 8 de octubre. La precaución que hay que tener es el punto de encuentro el sentido y la boca del túnel. Hay señalización de obra y le pedimos precaución.