Hackenbruch: "La intención del gobierno actual es duplicar lo que se ha invertido históricamente en asentamientos"

Tras una larga discusión, la Rendición de Cuentas incluyó un artículo que redirecciona recursos para que el Ministerio de Vivienda destine a la erradicación de asentamientos irregulares. Pese a estos recursos, las autoridades del ministerio plantearon en una reunión con el presidente su intención de conseguir 200 millones de dólares más para poder regularizar entre 7000 y 8000 hogares, un 15% del total.

Plan para la erradicación de asentamientos irregulares

Lo que le llevamos al presidente es un plan de trabajo, pero el tema pasa siempre por los recursos. El presidente será quien lleve adelante todo el proceso. Se generó un documento de trabajo y en ese estamos firmemente. Estamos trabajando de forma conjunta y bien. Si es por el presidente, gastaría mucho más. Es un tema prioritario y no de ahora. Se pudo llegar a una solución y en base a esos recursos que contemos, llegaremos a la solución. El problema también después es la ejecución. Se está empezando a instrumentar un mecanismo que nos han dado un montón de herramientas legales, faltaban los recursos y ahora están en la Rendición de Cuentas. La palabra final la tiene el presidente.

Discusión para la obtención de recursos para asentamientos

Hay una experiencia larga del Estado en el trabajo de asentamientos. Tenemos los equipos técnicos y hay que trabajar en conjunto con el Mides. La problemática de la vivienda en el asentamiento no es la única preocupación. La integración social es un trabajo que excede al ministerio.

Se generó un nuevo registro sobre sistemas no tradicionales de construcción. Hay otros sistemas además de la madera. Estamos tratando de trabajar para estandarizar. Esperemos que las viviendas de Rivera sean replicadas en otros lados. Puede ser una opción la vivienda en madera para regularizar asentamientos. Por adentro estas son de yeso y la estructura es de madera. Queremos trabajar con todos los organismos y en los departamentos. Si logramos llegar al 15-20% de la población en el quinquenio. Queremos que la mayor cantidad de recursos sean destinados a la mejora de vivienda y abaratar recursos de infraestructura para destinar más recursos a la vivienda. Capaz haya que afinar más los recursos para poder incidir más en el tema habitacional.

Yo no lo sentí como una pulseada para nada. Había diferentes visiones sobre si el liderazgo lo tenía que tener OPP o si los brazos ejecutores del Poder Ejecutivo lo harían. Había gente que entendía que si los recursos estaban concentrados en una oficina se usaban de manera más eficiente, habíamos otros que a través de los brazos ejecutores, era mejor, como el MVOM. Lo que está claro es que la coalición y oposición tienen la misma preocupación. El Ministerio de Vivienda es el Poder Ejecutivo. Las potestades que se le da a un ministerio no son ni siquiera por ley, el presidente las puede cambiar por decreto.

Problemática de las viviendas vacías

En Montevideo se ha logrado promover que se empiecen a construir edificios o se reciclen a vivienda nueva. Más allá del incentivo, no veo fácil la penalización para la vivienda que está vacías. Soy más partidario del incentivo y este año hay 6000 y pico de viviendas nuevas. En estos dos años estamos cerca de 10 mil viviendas promovidas. Si hay más impuestos, hemos visto que hay más abandono. En viviendas vacías dependemos más de las intendencias departamentales. Hoy están dadas todas las condiciones a favor. El presidente firmó un decreto generoso con ampliación de zonas. Luego también dependemos de elementos de los gobiernos municipales.

Cambios propuestos por la LUC al sistema de alquileres

Este nuevo régimen no afecta ni deroga nada. Se agrega. Esto está pensado para personas que están en el clearing, por ejemplo. También para gente inmigrante o jóvenes que quieren salir del hogar. Es una nueva puertita que se abre para esos sectores. Está bien que se cuestiones (el tema de plazos en el desalojo). Si ese es el cuestionamiento, es legítimo. Nosotros creemos que le estamos dando una oportunidad.

No ha tenido un impacto como nosotros esperábamos. Quizá no había mucha información por parte de las personas que querían acceder a este sistema, y, además, a los propietarios les cuesta. No se quita de derechos.