"Chepe vs. Dante": historia de un conflicto que involucró a cientos de jóvenes en Nuevocentro y se originó con una pelea viralizada en redes sociales

Por los incidentes del domingo hay 20 adolescentes detenidos.

La pelea masiva en las afueras del Nuevocentro Shopping de este domingo no fue espontánea. Hacía días que el encuentro estaba pactado entre dos bandos y que se alentaba a que más personas por fuera de los grupos llegaran al lugar para golpearse.

El detonante de esta pelea ocurrió la semana pasada, cuando un integrante del grupo de adolescentes "Chepe" se peleó con otro menor de nombre Dante. La pelea ocurrió a metros del Nuevocentro, sobre la calle Luis Alberto de Herrera, y se viralizó: solo en la red social X, más de un millón de personas la vieron.

En esa red social se tomó -principalmente- como algo acerca de lo que burlarse y se popularizaron frases violentas de la pelea como "en la boca Chepe". Otras redes, como Tiktok y WhatsApp, fueron utilizadas para programar nuevos encuentros.

Esta fue la primera pelea, la cual desentona en lo del domingo en el Nuevo Centro.

Grandísima pelea. EN LA BOCA CHEPE EN LA BOCA. https://t.co/NZhb41WwHm pic.twitter.com/xB1ekynIYJ — Sanle 👕 (@Sanlettis_) April 26, 2024

Según reconoció un integrante del grupo Chepe llamado Joel -mayor de edad, a diferencia de los demás-, los jóvenes de la banda organizan peleas en las afueras de los shoppings con otros grupos con dos objetivos: pegarle a personas con la que tienen desencuentros (como Dante, que "es un gil") y robar ropa a sus víctimas.

También detalló -en el video difundido por el periodista Diego Martini- que Dante era del barrio Cerrito, mientras que los del grupo Chepe son "de todos lados". Han tenido peleas, aseguró, con adolescentes de Flor de Maroñas, Marconi y el Borro.

🔴 Este es Joel C., integrante de la banda del Chepe, cuenta cómo y por qué son las peleas organizadas en la puerta de los shopping y asume pegarle a menores aunque sea un delito. "Son giles los del Cerrito. Nosotros somos de todos lados. Les vamos a dar un pistolazo". pic.twitter.com/SzA4S4CfPw — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) April 29, 2024

Con la pelea de Dante y Chepe como preámbulo, en redes comenzaron a alentar un encuentro similar a los anteriores pero con muchas más personas y no solo de los bandos en cuestión. Se armaron grupos de WhatsApp con cientos y miles de jóvenes en los que se presentaban los detalles y supuestas "reglas" del encuentro, entre las que se incluía "robar sin miedo", no usar gorro y "no llamar a la poli (sic) si están matando a uno".

Y así sucedió. La aglomeración excedió a los integrantes de las bandas y se sucedieron peleas, la más difundida entre varias mujeres, a metros del shopping este domingo por la tarde.

La Policía ya estaba alerta de lo que ocurriría y ante las primeros encuentros actuó dispersando con efectivos a caballo y un camión hidrante.

20 adolescentes fueron detenidos y están a disposición de la Justicia.

Los problemas no terminaron ahí: un grupo de violentos avisó que iría a buscar a otro este lunes por la mañana al liceo Bauzá, donde estudian sus integrantes. La Policía volvió a actuar, esta vez de forma preventiva, y allí se instaló personal de la Guardia Republicana. No se registraron incidentes.