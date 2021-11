Ignacio Alonso: "Tenemos recursos humanos para preparar estas finales y el país tiene la capacidad para recibir" turistas

La Selección Uruguaya prepara dos partidos claves por Eliminatorias tras la ratificación de la confianza al proceso de Óscar Tabárez: "Es la figura más influyente desde el punto de vista intelectual en la historia moderna del fútbol uruguayo", dijo Alonso.

Por otro lado, el país recibirá en las próximas semanas a miles de turistas, en su mayoría brasileros, por las finales de Copa Sudamericana y Libertadores. El presidente de la AUF señaló que la asociación nunca tuvo un nivel de actividad tan importante como ahora y que estos eventos servirán como experiencia ante una posible organización del Mundial del 2030.

Organización de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

No se vende alcohol adentro. El consumo de alcohol fuera del estadio será Hospitality. Hay un buffet en la cancha del Méndez Piana.

En la final de la Libertadores femenina aún no se sabe quiénes jugaran. Será el 21 en el GPC y puede ser con Corinthians. Puede darse con un equipo uruguayo también. Hemos organizado otro tipo de eventos muy importantes y de menor magnitud. Tenemos recursos humanos para preparar en estas finales y el país tiene la capacidad para recibirlos y darle los servicios. Uruguay aspira a tener una candidatura que gane la organización por el Mundial de 2030. La previsión policial es controlar estadio, perímetro, tener datos e información para prever situaciones con la experiencia que hay de otras finales.

Precios de entradas para partido de Uruguay

El 75% delas entradas ya se vendieron. El mercado demostró que eran precios que se podían comprar. No tenemos el Estadio Centenario que es donde tenemos más posibilidades. El aforo es chico y nosotros también tenemos necesidades económicas que cubrir. Hay un aforo chico y lamentablemente tenemos que subir el precio. En la comparación con los precios de campeonatos locales, no es caro. Esperamos agotar entradas.

Proceso de continuidad del Maestro Tabárez

Necesidad de señales no hubo. La consecuencia natural fue lo que se entendió de poner en revisión la realidad del cuerpo técnico. A veces nos olvidamos que la Selección también es fútbol. El fútbol es complejo, es resultadista. Es hermosamente complejo. La decisión pesa lo normal que tiene el cargo. Seguramente tenga alguna cuestión de carácter personal. Tabárez es la figura más importante del carácter intelectual de la historia moderna del futbol uruguayo. Le genero un antes y un después. Generó un modelo súper exitoso y genero una cálida de relaciones humanas muy importantes. El análisis de las actuaciones forma parte de la dinámica de la selección, como cualquier otro equipo. Es un equipo de fútbol. La gente también juzga así.

La continuidad Tabárez no le pusimos fecha, sino la observación de los hechos. Estuvo arriba de la mesa (la posibilidad de cesar a Tabárez). La posibilidad de análisis general más la lectura de argumentos fueron parte de la decisión de ratificar la confianza. Esperamos clasificar y jugar el Mundial. (Más allá de los resultados de estos partidos) la idea es esa (seguir con Tabárez).

Hay integralidad de factores que nos llevaron a tomar una decisión. La decisión fue muy meditada. Teníamos la tranquilidad de hacer en ese momento un proceso muy meditado y analítico. Con Aguirre no hubo contacto. Lo que sí hubo fuer gente que levantó el teléfono en función de lo que estaba pasando.

Hubo polémica y hubo cuestionamiento serio de la selección. La opinión pública es exigente, es cruel. A veces aguantan quienes tienen una coraza suficiente para aguantar presiones. Estaba sobre la mesa la propia noche del partido con Brasil (el cese de Tabárez). No puedo decir que es algo tan simplificado como relegar todo a los resultados. Hay decisiones y cuestiones hacia adelante del fixture que también teníamos que tener. La decisión el cuerpo técnico fue firme y a nosotros también nos pone optimistas respecto a lo que viene. Son distintos momentos y planteles. El hecho de tener 15 años un mismo cuerpo técnico nos hace comprar planteles distintos como si fueron los mismos.

Aplicación del VAR

La aplicación del Var en Uruguay es una realidad y lo hacemos de esta manera para que todos los árbitros vayan introduciéndose en el proceso. Me lo habían advertido dirigentes y colegas de países que ya tienen VAR es que la polémica los de sosegarse, se agranda. Tenemos que aplicar esta herramienta porque Uruguay no puede seguir atrás del mundo. El año que viene, en algún momento, tiene que haber VAR para todos los partidos. Esto es lo que trae el mundo y nosotros no podemos quedar fuera. Mejor ala justica. Hay algunas reglas de juego que capaz tendrían que ser más claras, como las manos. A veces genera confusión y cambia cada dos años.