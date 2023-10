Jorge Gandini oficializó su precandidatura a la presidencia por el PLP: “No tenemos la bondad de la estructura detrás ni la cercanía con la torre ejecutiva”

Jorge Gandini oficializó su precandidatura a la presidencia por el Movimiento Por La Patria. El acto se realizó ayer en el Teatro Metro. Semanas atrás, los congresales de la Lista 250 habían definido que el sector debía promover una candidatura propia para ir en busca del voto wilsonista. Para profundizar en la estrategia electoral y su visión sobre las candidaturas en la interna blanca, recibimos al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini.

Es una definición importante para nosotros y creo que para el partido. Nosotros venimos muy de atrás, tenemos que empezar ya a hacer lo que no pudimos. No pudimos recomponer un espacio wilsonista en el partido, recomponer una de las corrientes que el partido siempre tuvo, en alianza con compañeros de otros sectores que, legítimamente, resolvieron incorporarse a alguna de las candidaturas que ya están. Por lo tanto resolvimos ocupar el espacio nosotros.

Esa es la primera definición, ensanchar la base del partido desde una corriente que no está representada. Lo venimos haciendo desde un proceso que viene de abajo. Nosotros no tenemos quien nos designe candidato. No hay un “arriba”. Hicimos ocho asambleas en los municipios de Montevideo, dos encuentros de jóvenes, dos encuentros de Mujeres Por La Patria, recorrimos todito el país, incorporamos una cantidad de agrupaciones pequeñas, y notamos que hay que generar un espacio para gente que no está incluida en las corrientes o en las candidaturas. Hay mucho blanco no herrerista en el partido que no encuentra un espacio desde donde trabajar cómodo, confortable. Creemos que eso tenemos que llenarlo.

Nosotros no tenemos la bondad de la estructura detrás ni el calor que puede generar la cercanía con la Torre Ejecutiva; cargos, poder, la sensación de estar donde se reparte. Lo nuestro es recorrer la llanura juntando blancos que quieran empuñar esa bandera para que el partido vuelva a ganar, ese es el primer objetivo.