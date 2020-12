Jorge Gandini y la votación del presupuesto: "Tenemos que hacer una economía más ajustada a la realidad"

Anoche terminó la votación del Presupuesto Nacional en el Senado. El artículo 4, vinculado a la recuperación salarial de los funcionarios públicos, logró un acuerdo luego de una polémica por lo que se planteaba allí.

Votación en el Senado

Terminamos anoche. Agilizamos mucho el debate e hicimos un buen acuerdo con la oposición. Terminamos con el último acuerdo que fue el cuarto. Quedó igual que como lo presento Diputados. Fue un artículo que trabajamos mucho. Yo me reuní con COFE. El objetivo es firmar un convenio salarial con COFE y que puede involucrar también a los sindicatos de la educación. No llegamos a que el texto del artículo cuarto permitiera una firma automática de un convenio salarial. El acuerdo es un marco para ese acuerdo. Cambian bastantes cosas. La fórmula no convencía, pero quieren más precisión. Decía que se iban a ajustar los salarios por índice medio de salarios del sector público y por la inflación proyectada y dice que en el 2021 no va a haber incremento salarial. No van a tener el aumento de la inflación proyectada para ese año. Lo van a ir recibiendo en cada uno de los incrementos posteriores en el 2022, 2023 y en 2024 tiene que haber terminado el proceso. El salario real lo recuperan el 2024. Pedían más precisión de cuanto perdían y cuáles eran los indicadores.

Críticas del FA

Estamos en tiempos excepcionales y los funcionarios públicos también. Ellos reconocieron haber sido perjudicado menos. Trabajando en su lugar o desde su casa cobraron siempre igual y siempre se pagó los sueldos en tiempo y forma y no hubo ninguna restricción. Esto sí pasó en el sector privado. El país hoy recauda menos de lo que recaudaba. Los mercados a los que veníamos están en recesión. Pagamos muchas más recesiones sociales. Cayó la recaudación y aumentaron los gastos. Es una realidad que tenemos que trabajar. En materia de salarios públicos hay una comprensión. Los Consejos de Salario del sector privado también se han ido ajustados. Hay un estado anímico de la sociedad que nos condice a tomar soluciones serias y responsables. El año 2021 va a ser un año para ver los efectos de lo que estamos viviendo. Pensábamos que Uruguay iba a ser Covid-free y Europa abierta. No es un presupuesto irreal porque no gasta más de lo que debe y tiene prohibiciones para ajustarse a lo que no es. Se construye un gasto corriente sobre la base del endeudamiento que después se paga. Es un presupuesto en relación con el producto bruto. Hoy tenemos un producto de 49 mil millones. Tuvimos discusiones con Mario Bergara. Todas las proyecciones en todas las variables se desajustaron todas. Si el FA nos hubiera dejado el país que proyectó en vez de tener 0 % de PBI, tendríamos 3 %, en vez 67 % de relación deuda-producto, hubiéramos tenido 33%. Los señalamientos son fáciles de hacer. Y si es demasiado optimista, ¿cómo proponen gastar más? Lo que no es consistente es decirle a l gobierno que son más optimistas, van a tener más riesgo, van a tener más déficit. Las calificadoras de riesgo no dicen que hay grado de endeudamiento. Estamos en el 65 % de deuda. Se genera esa cosa subrrealista de que el Frente Amplio nos viene a recomendar las recetas del Fondo Monetario. El FMI representa el capital financiero internacional y dicen "esta vez endéudense que los perdono. Luego me pagan". 2037 millones pagamos el año pasado. El país destina buena parte de lo que recauda a pagar deuda. La deuda sigue creciendo. Un país no se puede endeudar para pagar mi casto corriente. Los últimos 5 años de gobierno del FA nos faltaron 11.000 millones de dólares. Se pagaron pidiendo prestado y la deuda se paga. La deuda hay que pagarla en fecha igual que los salarios. Generamos una obligación que nos complica las deudas públicas. Heredamos una obligación que nos complica las deudas públicas. Eso hace insustentable un modelo económico. Tenemos que hacer una economía más ajustada a la realidad. El Frente ha sostenido el presupuesto con ajustes fiscales importantes que luego tuvo que seguir alimentando para achicar la brecha en tres gasto y deuda. Hay que ajustar las deudas públicas de alguna manera.

Audio de Ramón Méndez

Yo si integrara el GACH estaría ofendidísimo. Han tenido libertad para opinar. El gobierno no necesariamente hace lo que dice el GACH. Creo que las personas que integran ese equipo de científicos son independientes y están lejos de la política. No permitirían que el gobierno tenga ruidos con ellos. Es muy transparente todo lo que pasa. No elegimos el camino que recomendó Tabaré Vázquez de la cuarentena obligatoria, elegimos el de la libertad responsable, pero en la medida de que la economía se va abriendo es obvio que el virus va a circular. Veo algunas cabecitas de izquierda que tratan de romper las reglas que tratamos que se cumplan. Gente que se subleva contra eso. No es cosa del Frente Amplio. Veo gente más lejos del sistema, pero no es una estructura del FA.

Vacuna