José Fuentes sobre los ingresos por Luis Suárez: "La ecuación económica es favorable"

La vuelta de Luis Suárez a Nacional fue una movida que incluyó a los hinchas haciendo fuerza desde las redes sociales y gestiones desde la institución, que fueron encabezadas por el presidente José Fuentes. El presidente tricolor expresó que "A Nacional le costó dinero Suárez; hay que ver qué pasa cuando Suárez se retire cuánto de esos socios sigue estando". "Nos dejó dinero, pero tampoco mueve la aguja", indicó. Sobre los hechos de violencia durante el clásico en el Gran Parque Central, Fuentes manifestó que "las explicaciones que dio el club fueron la absoluta verdad" y reconoció que el día previo fue él quien autorizó el ingreso de voluntarios del club a las tribunas del estadio y recalcó que "no son todos delincuentes".

En su primer año en el cargo, Fuentes tomó el desafío de lograr el retorno del delantero y viajó en julio a España para convencerlo. El objetivo se cumplió con creces, ya que Suárez volvió a Uruguay, Nacional acaparó los focos al tener con su camiseta a una estrella mundial, y además el equipo se consagró campeón uruguayo.

El retorno de Luis Suárez y el Campeonato Uruguayo

Lo que me hizo tomar la decisión fue que veía que el fenómeno que se había generado cada día era más grande y había que ponerle un punto final, para bien o para mal. Afortunadamente salió bien. Si hubiera salido mal la decepción hubiera sido muy grande. Fui a convencerlo y a tener un sí o un no. Eso fue lo que me llevó a salir a buscarlo.

El hincha de Nacional este año ha estado exultante. Todos como hinchas disfrutamos como muchos y es un caso único. Tenemos que manejar eso. Un crack top vino a Nacional y a Uruguay te diría que fue casi milagroso. Como hincha lo disfrutamos plenamente y no solo lo disfrutamos porque vino, sino lo disfrutamos porque hace un gol maravilloso en un clásico, define en un partido cerrado con Albion y los dos goles en la semifinal con Liverpool. Son esos futbolistas elegidos que por algo son tan cracks. Si tu analizas algún partido, muchos de los que estaban ahí decían había que sacarlo porque había errado tal pase y luego te hace esos golazos que lo hacen crack. Lo disfrutamos y aún tenemos tiempo para disfrutarlo.

Pablo Repetto

Nuestra intención es mantener el cuerpo técnico y la base del plantel. La base del plantel estamos trabajando para mantenerla, vamos a esperar cuál es la decisión mañana y a partir de ahí veremos como encarar. Tenemos a dos jugadores que se le vencen el contrato y que va depender si sigue Pablo o viene algún otro entrenador.

Martín Rodríguez, Risso, Almeida, Zabala, Coelho y el ‘Colo’ Ramírez. En algunos casos dependerá dependiendo del técnico que venga, ya hemos iniciado negociaciones para renovar y en otros casos dependerá del entrenador. Aún no hemos manejado nombres. Nacional a lo largo del año tiene plan A, plan B, plan C en entrenadores y jugadores, pero aún no hemos iniciado gestiones.

Álvaro “Chino” Recoba

Es un activo del club. La primera medida que tomé cuando asumí como presidente fue nombra al ‘Chino’ Recoba como entrenador de la tercera. Es un ser humano que se merece toda mi confianza, segundo es una persona que a diferencia de lo que él significa como jugador tuvo la humildad de empezar de cero en esta carrera de entrenador. Estuvo de ayudante en el cuerpo técnico de Cappuccio, de Ligüera y de Giordano, él está haciendo toda la escalerita y se quiere preparar. Es un tema a manejar con él y él las tiene muy claras. Si no es ahora será el año que viene o el otro será entrenador de Nacional. Eso está claro.

Ingresos por la llegada de Luis Suárez

La ecuación económica es favorable. A Nacional le costó dinero Suárez. Lo que Suárez generó en Nacional fue muchísimos más socios, más abono, más concurrencia, pero en caso de que ojalá siga, porque hay que ver qué pasa cuando Suárez se retire cuánto de esos socios sigue estando. En el caso de los abonos nosotros vendimos abonos hasta el año que viene y eso permanecerá. Nos dejó dinero, pero tampoco mueve la aguja.

Periodo de pases

Si hay algo que hicimos bien este año fue que todos los jugadores se eligieron entre la gerencia deportiva y el entrenador, entonces yo no puedo hablar de jugadores si aún no tengo definido el entrenador. También ahí es que va depende la línea de juego que queremos implementar el entrenador y depende mucho de los jugadores.

La salida de Rochet y Carballo aún no es un hecho. Los dos tienen contratos hasta diciembre 2023, obviamente que Nacional no le va poner trabas porque además de excelentes profesionales son excelentes seres humanos, y si llega algo y les sirve se van a ir. En el caso de Felipe Carballo, él fue muy claro de que para salir de Nacional tiene que encontrar algún club que le genere desafíos más grandes que Nacional y que juege por algo más grande que Nacional y no solo por el dinero. En el caso de Rochet lo mismo. Nosotros quisiéramos que se queden a vivir en Nacional, pero va depender mucho de ellos. Veremos que pasa en el Mundial. Seguramente Rochet después del Mundial tendrá alguna oferta y él tendrá que decidir.

Nicolás Lodeiro

Con Lodeiro estuvimos muy cerca a principio de año, no quise decir nada porque no pareciera que hiciera humo. Siempre hay chances porque él quiere volver. Él tiene contrato hasta febrero.

Violencia

Las explicaciones que dio el club fueron la absoluta verdad. Quien autorizó el ingreso de esos voluntarios fui yo. Tenemos un departamento social que trabaja en varias obras de inserción en la comunidad y demás. Además, nuestros hinchas y socios participan en muchas actividades dentro del Parque. Si ustedes van a ver a Nacional van a ver muchas columnas pintadas, las tribunas pintadas, esa gente va trabajar honorariamente por Nacional. No son todos delincuentes. Es gente que quiere a su club. Con ese espíritu fue que me dijeron cinco días antes