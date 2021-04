Juan Olascoaga: "El gobierno le otorga privilegios a TCP y le genera un monopolio al puerto de Montevideo"

El subgerente general de Montecon explicó el vínculo entre la compañía y el puerto de Montevideo y cómo impacta la decisión del gobierno de extender la concesión a la empresa Katoen Nati por cinco décadas. La compañía denuncia la monopolización del puerto y que esta concesión es inconstitucional.

Trabajo de la empresa en el puerto

Objeción de Montecon

Es un tema mucho más amplio que dos empresas privadas. Con sorpresa a partir de la publicación de los decretos nos preocupa mucho y hemos visto que el gobierno le otorga privilegios a TCP y le genera un monopolio al puerto de Montevideo con las graves consecuencias que eso le genera. Son consecuencias que seguramente veamos hijos y nietos. Nos parece un tema sumamente grave. TCP operó y le fue muy bien. Es un tema que involucra a la comunidad portuaria. Se ve con mucha preocupación el futuro y el tema más complejo esta decisión significa la exclusividad y perdemos el derecho de elegir en dónde operar.

Este gobierno entiende que había sus motivos, pero también hay lecturas de que no había otra sustancia real jurídica. Estamos hablando de que otros gobiernos no había espacio para ese reclamo. Es inconstitucional porque viola la libre competencia y es ilegal porque viola la ley de la subasta que crea la concesión actual. Es violatoria de la defensa de la competencia. No solo perjudica a Montecon, perjudica también al comercio exterior. Hasta ahora los barcos eligen en dónde operar en base a cercanía, tarifas, confianza. Esto viola este principio. Hemos hablado con clientes y más de una dijo que iba a analizar el tema y estaban analizando su permanencia en el puerto de Montevideo.