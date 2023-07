"La Facultad no puede transformarse en el ministerio en las sombras", afirmó el decano de Medicina

Además de valores más elevados de cloruros y sodio, el agua que sale hoy de las canillas presenta también niveles más elevados de trihalometanos, un compuesto que surge del proceso de desinfección del agua que mezcla OSE. De hecho, hace un par de semanas este tema generó polémica luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, leyera el fragmento de un informe de la Facultad de Medicina sobre los efectos de los trihalometanos en embarazadas. Para hablar sobre este tema y también sobre el impacto que tiene el agua de OSE hoy en nuestro organismo, recibimos al decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva.

El impacto de niveles elevados de trihalometanos

Las condiciones del agua a raíz del déficit hídrico

Con niveles actuales este rango creo que es nuestro mejor escenario para la situación que tenemos ahora.

Cuando uno hierve el agua, parte del contenido se evapora, pero también se concentra el sodio. No hay una recomendación específica. La base de todo este problema es que no se puede vivir sin agua.

El consumo diario del agua se tiene que mantener.

Tengo un consumo de agua que es obligatorio y poblacional.

Nuestro rol es el de hacer el asesoramiento. No puede la Facultad transformarse en el ministerio en las sombras. Por eso tratamos de manejarnos con informes escritos. Mi posición sigue siendo que cuanto más tiempo y niveles más altos, va a ser peor para todos.

Me hago cargo que en este caso hacemos arbitrariamente una línea fija y la vida está en ese entorno. No es bueno, tampoco era bueno 390, porque la situación es mala.

Una cosa es el comportamiento cultural nuestro. Si nosotros en la dieta diaria consumimos ocho gramos de sodio son nuestras decisiones. Lo que nos preocupa es que no puedo no consumir agua. Puedo evitar de consumir embutidos que tienen un gran contenido de sodio, pero no puedo dejar de consumir agua. Entonces esos 2 litros de agua tienen que cumplir una calidad mínima que me permitan a mí seguir con esas recomendaciones.