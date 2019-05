La madre de Lola Chomnalez considera que “el Cachila” no actuó solo y que él “sabe muy bien qué pasó”: “Todavía no se hizo justicia”

"Me permito dudar y cuestionar el actuar de los magistrados que pasaron antes por la causa de Lola", dijo, y agregó: "Nunca más nos cruzamos con la madrina de Lola".

La Justicia decidió procesar con prisión a Ángel “el Cachila” Moreira como coautor del asesinato de la joven argentina Lola Chomnalez.

Abordamos el tema junto a Adriana Belmonte, la madre de la joven argentina asesinada en Valizas.

Estamos tranquilos, tratamos de ser cautelosos porque esto no es que se hizo justicia, este es el comienzo, estamos con los primeros rayos de luz.

Nosotros llevamos un informe que fue una colaboración. El fiscal y la Justicia uruguaya saben muy bien cómo proceder. Para nuestra sorpresa, el fiscal ya estaba en sintonía con las propuestas de líneas de investigación que nosotros presentamos. Él hizo una lectura por fuera del expediente, con el tema del uso de una semióloga. Es una herramienta más.

No leí todavía los fundamentos de la jueza, pero el uso de la semiología forma parte del trabajo en equipo. Es una herramienta que está bueno que se incorporen al estudio de una causa.

Los padres estamos convencidos de que Ángel Moreira no actuó solo. Estuvo ahí. Él puede explicar muy bien el antes y el después, pero no pude explicar el durante. Valerse de herramientas como un análisis semiológico o un perfilaje sicológico no está mal, pero no digo que sean el determinante.

Él se complica al explicar el durante, pero da precisiones muy claras. Se escuda en que no recuerda y en el uso de estupefacientes. Pero él sabe muy bien qué pasó. Moreira actuó con alguien más.

Es entendible que los padres hablemos desde el dolor, pero, al principio, cuando comienza toda la búsqueda, se puso el foco sobre la familia política, porque estaba con ellos. Todos los que estaban en el lugar quedaron bajo el foco.

Yo misma me permito dudar y cuestionar el actuar de los magistrados que pasaron antes por la causa de Lola. Tengo ese derecho. Entiendo perfectamente que Jorge Díaz respalde a los fiscales. Y también soy consciente de que hemos sido recibidos por muchos magistrados, pero yo no tengo el buque estacionado en la puerta de mi casa y puedo ir todos los días a Rocha.

Nunca más nos cruzamos con la madrina de Lola y su pareja, ni online ni en la calle, nada. Fue un momento de tanto shock. Nuestro último cruce fue en un juzgado. Había una amistad mía con Claudia de 25 años. Lo mínimo que esperás es que dé la cara, que se presente en tu casa. Se me ocurrió pensar que quizás el abogado les dijo que no hablara más con nosotros, no lo sé.

Nosotros estamos en sintonía con el fiscal Vaz. Vemos que su actuar es empático al nuestro. Confiamos en la actuación de esta Fiscalía.