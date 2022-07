Ley de regulación del cannabis "necesita algunos cambios", expresó Daniel Radío

La Junta Nacional de Drogas está “pidiendo refuerzo presupuestal para pagar el déficit” puesto que se está “al borde de dejar de funcionar” si no consiguen estas partidas extra. Así resumió la situación ante el Parlamento el secretario de la Junta, Daniel Radío, cuando días atrás planteó que lo otorgado por la Rendición de Cuentas —un presupuesto de 40 millones de pesos— no es suficiente.

Por otro lado, en los últimos días la JND recibió críticas por parte del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al acusar al órgano de "competir con el narcotráfico", quien también apuntó contra la ley de regulación del cannabis.

Estado de la JND

Campañas publicitarias masivas no se están haciendo porque no hay recursos. Se están haciendo cosas con Primaria y Secundaria. Se está coordinando con Facultad de Medicina y Facultad de Psicología. Estamos trabajando con Facultad de Derecho. Estamos a punto de firmar un convenio con Facultad de Odontología.

La JND es un organismo plural integrado por nueve ministerios. La secretaría es el organismo técnico y secretaría ejecutiva de la junta. Ojalá necesitáramos más. Tenemos definido en estrategia nacional para el quinquenio. Con más recursos se hacen más cosas. No le tengo mucha confianza a las campañas publicitarias. Se van a hacer igual cuando tenga recursos. El presupuesto anual de la JND es el de medio día de ASSE. Tenemos más de una coordinación con Mides. Si soy el organismo rector, pero no tengo el recurso, Mides no me va a venir a preguntar a mí cómo abordo la problemática. ANEP está trabajando en serio en esto.

El rol principal como organismo es ser rector en política de drogas. Que implica definir por dónde va la política de drogas. La posibilidad de dejar de funcionar no está planteada, lo que pasa es que el presupuesto no llega a fin de año, siempre aparecen refuerzos presupuestales que terminan de ayudar, pero el presupuesto se acaba cada vez antes.

Dichos de Manini cuestionando la JND

Yo no tengo ningún contencioso con Cabildo, Cabildo capaz que lo tiene conmigo. Se ve que no (me quieren mucho). Yo no estoy para que me quieran. Además de forma y contenido, legitimidad. Manini Ríos tiene toda la legitimidad para controlar lo que estoy haciendo. Hace bien en criticarme en todo lo que crea pertinente, pero yo estoy muy convencido. No es un lujo hacer política y emitir opinión. Es un derecho. Respecto al contenido: ahí hay cosas distintas.

Seguimiento de la ley Nº 19172

Yo he planteado ya (hacer campañas de bien público). Estamos haciendo campañas en redes, porque nos sale más barato. Hay que ser serios con el manejo de la información. Desde que está la ley del cannabis, el uso no ha parado de aumentar desde antes, viene aumentando siempre. Cuando se aprueba la ley, esa curva no se quiebra. Sí hay una diferencia por edades. No es verdad que ha disminuido la edad de comienzo de consumo. Ahora la edad promedio de inicio de consumo es 19. La percepción de riesgo se mide y ya hay mediciones que dicen que no ha disminuido la percepción de riesgo.

En Chile el consumo de cannabis ha aumentado muchísimo más. En Argentina subió más o menos igual. En Rivera no tenemos más farmacias y es en donde hay más delitos y más narcotráfico, pero es donde no tenemos farmacias.

Sí se desplazó el narcotráfico. Hoy hay 2/3 del mercado que consumen en el mercado legal. El mercado gris no está permitido no se debe hacer, pero no es el narcotráfico. No creo que esto sea para regular el narco, sino para respetar el derecho de las personas a consumir, sin la necesidad de vincularse con el mundo narco. Hoy hay un tercio o casi dos que elige eso.

No es verdad que lo de las farmacias no funciona. Hay stock para abastecer a las farmacias. Hoy hay 25 farmacias. La producción del sistema está dando para abastecer. Vamos a tener más variedad y va a ir más gente a comprar. El objetivo es que la gente no vaya al mercado negro. No me preocupa (la posibilidad de derogar la ley), pero que sigan con su convicción. Creo que la ley necesita algunos cambios sí. No sé si hay consensos, como en eliminar el registro de usuarios.