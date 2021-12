Liliam Kechichian sobre el informe de la Comisión Investigadora: "No hubo denuncia concreta"

La Cámara de Diputados resolvió remitir a la Fiscalía todas las actuaciones de la comisión investigadora que indagó presuntas irregularidades en el Ministerio de Turismo, entre 2010 y julio de este año. Además de la gestión del colorado Germán Cardoso –y “en aras de transparencia”, según el informe de la coalición-, también se incluyó el período en el que estuvo la exministra Liliam Kechichian.

Informe de la Comisión Investigadora

Así como nació la comisión, que nosotros fuimos muy críticos de cómo por primera vez en la historia del parlamento contenía un denunciado, que a su vez se transformó en denunciante, una cosa que nunca había sucedido, en el plenario cuando se resolvió la comisión investigadora, el propio diputado Iván Posados del Partido Independiente le preguntó al exministro Cardoso qué denuncia hacía y él dijo que no tenía ninguna denuncia sino que quería poner expedientes, eso fue lo que hizo. Un ministerio de Turismo en una situación tremenda buscando expediente de todo tipo y color. La Comisión Investigadora no tenía ninguna denuncia, la Comisión Investigadora comenzó a mirar observaciones de tribunal de cuentas, de dos administraciones incomparables. Incomparables en el tiempo, en el momento que les tocó actuar y en sus resultados. Fuimos una administración que nunca fuimos interpeladas. En cada rendición de cuentas salimos aplaudidos. En la sociedad con una buena imagen. Tuvimos resultados. Multiplicamos por cuatro los ingresos en turismo. Duplicamos el ingreso de turistas. En la transición la propia nueva administración había dicho que había sido una transición impecable. Dejamos en nuestro documento todas las conversaciones que habíamos empezado a tener con la rendición de cuentas por las particularidades que tenía turismo. No hubo denuncia concreta. La única que intentaron hacer fue absolutamente aclarada. En el plenario el exdirector de deportes Cáceres, hizo una explicación absolutamente cristalina de mi ausencia. Terminó como sabíamos que iban a terminar. El exministro Cardozo trató de meter algún otro jugador en la cancha a ver si se lo podía llevar. No hay nada que dé más tranquilidad que la conciencia limpia.

Si el supone que hubo ayuda de la ministra, también está involucrando a una organización de más de 100 años, que es de beneficencia y que es respetada en el mundo. Yo no soy parte de ninguna colectividad, eso quedó claro.

El secretario Cáceres en su momento explica que no fue una cosa aislada. El alquiler de las instalaciones deportivas fueron parte de un diseño de políticas que se tenía, que era crear, centros de rendimientos para algunas de las especialidades. Se había hecho para varios tipos de deportes. Producto de un relevamiento de todas las instituciones sin uso deportiva, gimnasios, piscinas, se identificaron lugares que tenían centralidades en la ciudad, cuando después quieren comprar que el nuevo acuerdo fue por menos precio, se tuvo que desdecir el exministro Cardoso. Eso quedó absolutamente claro. Todo lo que teníamos para decir lo dijimos. Nos pusimos a las órdenes. Estuvimos varias horas informando, lo que finalmente se lleva la Justicia es que no hay ninguna denuncia concreta.

Hay que preguntarle a la ciudad de Básquetbol y todos los periodistas deportivos que cubrieron, a las autoridades de básquetbol lo que evaluaron de ese convenio que lamentablemente no se repetirá. Fue un avance extraordinario para el deporte en Uruguay.

Las explicaciones fueron muy claras. Si alguien piensa que se quiso beneficiar a la colectividad armenia se hubiera comprado el predio en 5 millones de dólares. el presidente que esta resolución de buscar una solución para el básquetbol, le dio instrucciones de que se resolviera rápidamente y así fue lo que hizo el secretario de deportes. Como parte de una política de crear centros de alto rendimientos de todos los deportes. En este caso coincidió que había un lugar con piscinas y gimnasios sin uso, y así fue un éxito y gran apuesta del Estado por el desarrollo de los deportes.

En nuestro caso la transparencia fue absoluta. Tomamos la decisión de siempre tener apoyos técnicos. Teníamos con la agencia de publicidad un acuerdo, la agencia tenía un semáforo en la hoja, en donde nos decía esto es correcto, tiene retorno, le sirve a la marca país, esto no o hay que seguir negociando. El ministro Cardoso tendrá que explicar montos. No ameritaban los montos cuando no había turismo.

Nosotros segmentábamos nuestra publicidad. Hablarle a todo el mundo de la misma manera era tirar la plata a la basura.

El Ministerio de Turismo deberá seguir trabajando con Rendición de Cuentas y con la Contaduría de la Nación. Lo que no podíamos tener y no tuvimos es arbitrariedad. En el caso de Cardoso que lo investigue la Justicia, para eso está la Justicia.

Nosotros no solamente teníamos asistencia técnica, cuando terminábamos las campañas hacíamos evaluaciones del retorno. Tal punto, cuántas personas lo vieron. En Argentina es lo mismo hablarles a los que viven en un country y los que no viven en un country. Nunca fuimos arbitrarios. Los resultados están a la vista.

Me parece increíble que sigan preguntando por un programa, que terminó teniendo 250 emprendedores en red, hubo más de 40 obras diferentes. No se puede juzgar una gestión por una cosa muy puntual que no tuvo que ver directamente el ministerio.

Cuando contestábamos los pedidos de informes, podían volver a preguntarnos y nadie nos preguntó una cosa nueva además de lo que nosotros contestábamos. Como van a enviar a la Justicia una administración por este tipo de cosas, que ya estaba en la Justicia. No hay nada que puedan decir de nuestra administración, por resultados o por transparencias. Hay cosas que investigar y hay otras cosas que no tienen sentido. La gente es inteligente, sabe discernir y sabe qué cosa tienen importancia. La gente me transmite un enorme agradecimiento por haber puesto en el lugar que se puso al turismo, un enorme agradecimiento por la transparencia por la que actuamos. El mundo del turismo a veces es un mundo muy glamoroso y fundamentalmente por haber dejado de hablar de turismo de la costa atlántica y sí hablar de Turismo en todo el país en pequeñas poblaciones generando más de 100 mil puestos de trabajos.