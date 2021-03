Loreley Corbo: "El sindicato de Artes Gráficas nunca quiso a la policía dentro del PIT-CNT"

El Sindicato de Artes Gráficas fue uno de los gremios que apoyó la suspensión del Sindicato Policial del Pit-Cnt. En entrevista con el programa Fácil Desviarse, su presidenta, Loreley Corbo, dijo que “el que elige ser policía sabe dónde se está metiendo" y lo que "viene atrás" de la institución.

Posición sobre el sindicato policial

No es un mero capricho. Todo viene desde el inicio. El sindicato de Artes Gráficas nunca quiso a la policía dentro del PitCnt. Nunca los quisimos. El análisis de siempre es que son fuerzas verticales y represivas. Tienen que cumplir el mandato superior y hay una historia dentro del sindicato en donde la policía ha actuado muy mal. No es solo desde la dictadura, en democracia también hay muertos por la policía. Nosotros aún exigimos la verdad de lo que ocurrió el 24 de agosto en el Filtro. Ellos vienen a reprimir a los trabajadores cuando salimos a reclamar por nuestros derechos. Siempre estuvimos observando. En Santa Catalina el sindicato nunca se repudió el hecho.

Nos tenemos que hacer cargo nosotros porque la policía está dentro del Pit Cnt pero en nombre de ese sindicato no. Acá no está la discusión de si la policía tiene que existir o no. La policía no puede estar dentro del Pit Cnt. Toda la policía actúa de la misma forma en todos lados. En Chile el mandato fue sacarles los ojos a los estudiantes. En Argentina pasó lo mismo. La policía actúa igual en todos lados. Lo que decimos es que la policía está para reprimir y cómo el Pit Cnt puede convivir con fuerzas represoras.

No existe la central única de trabajadores. Eso es lo que quiere imponer determinados dirigentes. Cuando se armó el Pit, el sindicato del Artes Gráficas estuvo, es una convención, no es una central. Si fuera una central nosotros tendríamos que ir todos contra los 132 artículos. En el caso de la policía ni siquiera va a ir contra la Luc. Los policías tienen que estar en el lugar en que estuvieron siempre. Nosotros somos un sindicato, pero también son trabajadores los jefes o los encargados. Tenemos la política de no afiliar a personas que pueden suspender trabajadores. Es imposible convivir con una fuerza que entra en contra de trabajadores como entró en Malvín atacando a mujeres a balazos. No me imagino al compañero de clase que levante un arma a mí. Es intolerable que la policía esté.