Martínez hace hincapié en la austeridad, pretende darle más recursos a la Jutep y buscará crear un sistema nacional de prevención de la corrupción

"Yo peleé contra el voto en blanco en las elecciones que no pude ser candidato a la Intendencia. Pero mucha gente quería votar en blanco por lo que me hicieron", recordó, en el marco de la presentación del libro "Daniel Martínez. La carrera del ingeniero".

Se presentó el libro Daniel Martínez. La carrera del ingeniero, escrito por el periodista Antonio Ladra. La publicación hace un repaso de su vida como militante, su paso por Ancap, su vínculo con el actual presidente Tabaré Vázquez, entre otros detalles de este camino hacia las elecciones internas.

Abordamos el tema junto al precandidato frenteamplista y exintendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Tener que decidir 20 cosas por día genera una adrenalina interesa, la Intendencia fue una parte interesante de mi vida, se extraña.

Entre que gané las elecciones y asumí, tuve una reunión con Vázquez, en la que me dijo que no había nada más complicado que ser intendente de Montevideo.

Hasta el día de hoy me pasa que me conmuevo con el tema de la militancia en la clandestinidad. Todos mis compañeros fueron determinantes.

Después de seis años de actividad muy importante, decidí que quería ser militante de base. Además, desde los ocho años quería ser ingeniero. Fue una etapa que me marcó. Yo era demasiado utópico y romántico.

Yo peleé contra el voto en blanco en las elecciones que no pude ser candidato a la Intendencia. Pero mucha gente me decía que quería votar en blanco por lo que me hicieron. Borré los mensajes y consideré que fue una parte de la historia que ya pasó. Tuve un aprendizaje personal. Reconozco que me agrandé un poquito, quizás no supe leer bien la realidad.

El Frente Amplio hizo caer a un vicepresidente por algo que en el mundo a veces creen que es muy poco. La ética es un tema que no se puede traspasar, sea una pequeña desviación o una corrupción descomunal.

Estoy convencido de que hay que armar un sistema nacional de prevención de la corrupción. La Jutep debería tener más respaldo y recursos.

Todavía no tenemos claro el cambio estructural que está pasando en el mundo. Se requiere de un nuevo impulso para poder cambiar y avanzar. Hay que formar a las nuevas generaciones para que estén más formados, tienen que tener un seguimiento curricular y pedagógico. Pero también hay que capacitar a las viejas generaciones. Ojalá Tabaré hubiese tenido bonanza económica.

Creo en la austeridad. Tenemos el deber de ser austeros y gastar cada peso que se gasta. Parte del superávit que generamos en la Intendencia, parte fue por ahorro y disminución de los gastos de funcionamiento. Creo que en la austeridad republicana. Cada peso es de la gente y tenemos que usarlo bien. Tenemos que medir los resultados y luego comunicarlos. Achicar el déficit fiscal es uno de mis objetivos.

Tenemos que tener proyectos que incluyan a varias áreas. Tenemos que pensar en presupuesto por programa y no por incisos.