"Más atractivo, con menos riesgo y menor costo para la inversión": Falero defendió contratos CREMAF para obras públicas

Los 900 millones de dólares de inversión este año en obras viales fue presentado por el gobierno como una cifra récord, dentro de un plan de infraestructura que estiman las autoridades sumará 3.300 millones de dólares en todo el período. Las obras implicarán trabajos en 80% de las rutas del país, y se busca potenciar con inversión pública a la industria de la construcción. Con la finalización de UPM 2 y las obras asociadas, habrá una retracción del sector y ya surgen distintas visiones sobre si los anuncios del gobierno serán suficientes o no para revertir la caída en la actividad y el número de trabajadores empleados.

Planes para aumentar la obra pública en el país

Incorporación de un nuevo sistema de financiamiento

Que llamemos a licitación por menos cantidad de kilómetros no significa menos obras. En cada licitación que se iba abriendo, los precios mejoraban. Logramos el objetivo a menor costo. Buscábamos que las empresas uruguayas tuvieran la oportunidad de competir entre sí pero que todas tuvieran trabajo. Una PPP para el armado de la licitación no la sacábamos antes de tres años. Con este sistema es un tiempo récord para la administración pública en Uruguay. Logramos sacar en 4 meses un pliego de esta magnitud. Se cambió los ritmos de obras públicas.

Niveles de trabajo

El Estado no solo invierte en obra pública en la red vial. Hay obras en asentamientos, saneamiento, obras en el puerto. Cuando reduzca la obra civil, va a mantener una cantidad importante de trabajadores en la planta. Nuestra expectativa es que la construcción no esté por debajo de los 50 mil empleos. No queremos que de ninguna manera baje. Hoy entre ferrocarril y UPM anda en 10 mil empleos. con este impulso vamos a llegar a ese número sin lugar a dudas con obra vial, de asentamiento, puerto, saneamiento. Estoy convencido de que vamos a superar la mano de obra que hoy está absorbiendo el ferrocarril. No tengo dudas de que vamos a llegar a ese número sino superarlo.

Críticas del FA al sistema de financiamiento

Voy a ir al Parlamento a informar esto. No queda reflejado en la Rendición de Cuentas porque los sistemas CREMAF lo empezamos a ver ahora pero no se va a empezar a pagar hasta el 2024. En la Rendición no era necesario porque no necesita partidas específicas.

He hablado de récord en algunos aspectos, sobre todo con puentes. No hay registro de intervención en 127 puentes en un solo periodo de gobierno. Construir estos kilómetros de ruta también es un récord. Cambiar la calidad del estándar también es un récord, así como llegar a balastro cero. Es un inversión que se va a notar y no porque estemos nosotros, sino porque la necesitaba el país. Son intercambiadores, 100 rotondas, 100 radares. A veces se confunde un poco infraestructura con lo que hablo yo que es Ministerio de Transporte. Todavía nos queda una rendición y la apuesta en inversión está en un lugar privilegiado porque entendemos que es necesaria.

Hemos tenido que intervenir en rutas que se inauguraron hace un año o en algunas que no se pudieron inaugurar. La calidad de nuestro equipo técnico es un tema vital. Va a haber un fuerte control porque son temas de dineros públicos que no los podemos descuidar.

Vamos a tener mantenimiento con mayor estándar de calidad. Ya ha habido, ojo. Hay rutas que se están haciendo ahora, como la doble vía de ruta 3. Hay rutas de hormigón, como la ruta 25 que será toda de hormigón.