Natalia Rego: "Aún no se entiende mucho qué tan diseminada está la variante delta"

La investigadora del Institut Pasteur explicó las características de esta cepa surgida en India y que ya fue detectada en Argentina y Brasil. La investigadora indicó que "aún no se entiende mucho qué tan diseminada está" y que "las vacunas siguen siendo efectivas. No tienen tantos cambios como para que se caigan los esquemas de vacunación actuales".

Avance de la variante

No ha llegado a Uruguay. Se la ha detectado en Argentina y en Brasil. Aún no se entiende mucho qué tan diseminada está o no. En principio habría surgido en India, es un grupo de linajes emparentados y se la encuentra con un poco más de transmisibilidad y escape a la inmunidad que las otras variantes de importancia que están circulando ahora. Las vacunas siguen siendo efectivas. No tienen tantos cambios como para que se caigan los esquemas de vacunación actuales. Reino unido ya había bajan un montón los casos ante la aparición de esta variante y a nuestra comparación tiene más interés lo que pasa en EEUU que tiene un 10 % de circulación de la P1 y más o menos 10 % de circulación variante delta y se ha visto incrementada muchísimo. La situación nuestra seria ver qué pasa con la llega de la delta en donde tenemos todo P1. Sería algo diferente de lo que ocurre en Inglaterra.

Característica de la cepa

No creo que esté tan definido aún. En el contexto de Uruguay cualquier síntoma respiratorio es sospecha de ser covid. A nosotros no nos cambia. En la segunda mitad del año pasado empezó en distintas partes del mundo distintas variantes que adquirieron cambios en la espícula viral que le permiten una mayor transmisibilidad y cierto escape a la inmunización que se estaba adquiriendo. Lo que podría ocurrir ahora es que haya cambios adicionales. En Brasil se están detectando otros tipos de cambios que no son en las espículas sino en lesiones que podrían estar implicando que podría iniciarse un nuevo proceso de nuevos cambios de nuevos cambios a nviel mundial. Cada linaje está circulando en un determinado contexto geográfico y allí comienza el proceso de evolución frente a la presión que hace la inmunidad.

Los cambios son menores. Es importante bajar la circulación viral porque tiene menores mecanismos que tiene la influenza. Si lográramos bajar la transmisión y la replicación viral tenemos buenas chances de tener estos procesos. Esto sería lo que no está pasando. No creo que podamos zafar. Puede ser que se enlentece. Si Brasil contiene el avance y cuando nos llegue tengamos mucha más personas vacunadas, puede ser que no nos cambie demasiado el panorama. No está del todo claro si esta cepa afecta más a los jóvenes.

A través de análisis un tiro en modelos animales es difícil pasarlo a condiciones naturales. En principio indican tendencias, pero se requiere buscar más evidencia para ser más certeros con los resultados. Si en Brasil alcanza una prevalencia mínima, puede llegar lento. La P1 nos está inundando constantemente.