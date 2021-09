"No se trata de promocionar", el turismo cannábico dijo Jorge Chediak sobre la posibilidad de vender marihuana a extranjeros

Las autoridades de la Junta Nacional de Drogas se reunieron la semana pasada para analizar la posibilidad de que extranjeros puedan acceder a la compra de marihuana en farmacias, aunque al doble de precio que los residentes. Si bien esta no es una iniciativa que se planifique para la próxima temporada turística, el gobierno se dispuso a estudiar que los visitantes puedan adquirir cannabis sin tener que recurrir al mercado ilegal.

Venta de marihuana en farmacias

La liberalización ha sido gradual y en más de un gobierno. Se avanzó en pasos que tienen su lógica. Se comenzó con las inversiones de cannabis, para cannabis medicinal sobre todo, ya hay no se pensaba en las inversiones que están teniendo. Las inversiones son para ver que el fondo de las inversiones es lícito. Ha sido un boom enorme y se está transformando en un rubro importante de exportación. Las inversiones vienen creciendo. Estamos ante un fenómeno en donde la exportación y la importación está aumentando y se está planteando desde hace un año y medio el reclamo de quienes vienen a Uruguay por motivos turísticos.

Se ha dado el fenómeno tan uruguayo de hacer las cosas por el costado en el sentido de que muchos turistas que no podían acceder a marihuana legalmente consultaban en dónde ir a comprar de manera ilícita. Avanzamos hacia una regulación legal que permita en determinadas condiciones que los turistas puedan acceder legalmente. La droga se va a consumir de manera regular o irregular. No se habla de “turismo cannábico”. Se habla de la lógica de los hechos. La legalización y venta en farmacias no ha traído ningún tipo de caos ni problemas mayores, salvo que se habla que en tiene la “potencia” alucinógena suficiente o que no hay producción suficiente.

Algún tipo de contralor para extranjeros se va a establecer, seguramente no idéntico a los que se le pide a uruguayos. Se ha teniendo una mirada de mayor sentido común de parte de las autoridades norteamericanas. Estamos comprometidos por tratados multilaterales a perseguir el narcotráfico. La Secretaría Anti lavado en este campo tiene y hace la debida diligencia y controla que las inversiones sean lícitas y quienes participan de las inversiones no tengan nada que ver con fondos de origen ilícito. Ahí podemos dar una serie de sellos del LATU. Hacemos el contralor inicial y todos los controlares siguientes. Tenemos la seguridad de que acá no hay fondos de origen ilícito. Las casas matrices han sido contrarios a abrir cuentas de inversionistas que participen. Hay una suerte de movimiento internacional que una cosa es el lavado de activos y otra son estas inversiones fomentadas por el Estado y que son controladas por el Estado. Bancos uruguayos que entendían este tema perfectamente se veían dificultades con su casa matriz. Se está relativizando este tema, pero es de a poco. Al haber otros países con inversiones similares, estamos en el proceso. Se pensaba en el gobierno de Mujica un número mayor de farmacias que venden marihuana.