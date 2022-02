Oficialismo y oposición: por qué mantener o derogar los 135 artículos de la LUC

A menos de dos meses para que se celebre el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, recibimos al coordinador de la campaña por el No por el Partido Nacional y actual intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, y al exsenador y vocero de la campaña por el Sí, Rafael Michelini.

Por qué derogar los 135 artículos de la LUC

Michelini

La Luc es un atropello democrático. No sé a quién se le puso en la cabeza meter 500 artículos y más de 40 temas. Algunos de estos artículos dijimos los ciudadanos que los vamos a impugnar. Cuestionamos la forma, que un gobierno pase una ley de más de 40 temáticas. ¿Cuánto tendrá la próxima ley? Decimos que de esa forma no es la de gobernar. Metieron artículos que la gente rechazó del plebiscito de Larrañaga. Nadie conocía cuáles eran todos los artículos. En el momento de la pandemia metieron una LUC. Nosotros votamos por sí para erradicarlos.

Por qué mantener los 135 artículos

Umpiérrez

Consideramos que es una buena ley que no ha provocado ningún daño a la ciudadanía. Le pediría a Rafael que señale tres hechos negativos desde la vigencia de la LUC. Es una promesa cumplida. En el programa de gobierno estaban todos estos puntos. Es necesaria porque toca temas urgentes para la ciudadanía. Tuvo un proceso de debate de cuatro sesiones. Máxima discusión democrática. Fue un ejemplo de democracia más que importante. Lo que vemos en la oposición es confuso. Terminan impugnando cuatro artículos que ellos mismos votaron. Terminan eligiendo a un coordinador de campaña que es un defensor del No. Creemos que se usa un mecanismo de referéndum que tiende a desvirtuar el resultado de las elecciones.

Capítulos de educación

Umpiérrez

Partimos de una situación educativa que nos parecemos a Bolivia y a Haití mas que al primer mundo. Tenemos un nivel de deserción muy alto y de repeticiones. Eso genera una brecha educativa muy grande. La educación es urgente. El aparato sindical se ha apoderado del sistema educativo. Ellos tienen espacio, pero otra cosa es gobernar la educación. Lo que sí para eliminar 14 personas decidiendo se generó un director general. Esa es una primera faceta que trata de agilitar el proceso de toma de decisiones. Se trata también de potenciar las comunidades educativas. Creemos en las comunidades. En el pasado estuvo el Plan Pro mejora.

Michelini

No se puede decir de nuestras virtudes que son nuestros defectos. Si fuimos convenciendo gente para que se sumara es una virtud. Los promotores del Sí vamos convenciendo. Se quiere hacer una reforma de la educación sin los docentes. Por el art 148 es menos laica la educación porque vuelan a los docentes. Por el 151 es menos gratuita. Por el 127 es menos obligatoria porque los niños de 3 años y la Media Superior la dejamos que no sea obligatoria. Es un distingo en América Latina la educación. El 206 arrasa con el Sistema Nacional de Educación Pública, elimina la representación estudiantil y saca a los padres que tanto tienen para aportar. ¿Quién queda? Los políticos.

Umpiérrez

Hemos vivido cucos nuevos como que vamos a privatizar Antel, la educación. La realidad lo que dice el texto es lo mismo que decía la vieja ley respecto a la obligatoriedad. La redacción mantiene la obligatoriedad. No se arrasa el Consejo Nacional de Educación, se crea un espacio que integra el espacio público al debate y a los sectores privados. Antes se lo desconocía.

Michelini

Cuando se metieron 40 temáticas en una única ley es imposible. Si se va al 171 o al 127 va a ver que la educación media superior ya no tiene obligación. Eso lo dice el texto. El Estado se esforzaba para que esa franja más débil viniera a los centros de estudiantes. Ahora no hay obligatoriedad. ¿Buscamos que los adolescentes no estudien?

Umpiérrez

Lo que corregimos es una inconstitucionalidad notoria. Parecería difícil que desde la oposición se nos quiera decir cómo hacer una reforma porque durante 15 años no hicieron anda. Una cosa es decir y otra es “la política educativa debe ser esta”. No puede ser una maquinaria de obstrucción como en UTU con piquetes para poder elegir horas. Los sindicatos han trabado todas las reformas, porque han trabado al propio Frente Amplio. Estamos tratando de modificar el ADN.

Michelini

Que nosotros hayamos hecho mal las cosas no significa porqué la educación media superior no sea obligatoria. En las familias más pobres los van a mandar a trabajar. Hagan la reforma que quieran hacer, pero no le quiten la obligatoriedad a esa franja de que estudien. Están mal asesorados e hicieron eso.

Capítulos referidos a la seguridad pública

Michelini

Lo que dijo el Instituto de Derecho Penal es cierto. Estamos hablando del Gach de lo que más saben sobre el tema penal. No se los escuchó, porque era urgente. Si a ellos no se los escuchó, menos a Michelini. El 27 de marzo la gente va a votar por sí porque esto se va a empezar a escuchar.

Umpiérrez

La posición de la catedra opuesta al aumento de penas es histórica. La foto previa es de 15 años de aumento sistemático de delitos. La coalición logró bajar los delitos. 32 mil uruguayos no vieron su integridad dañada. Creo que es una buena noticia y se tratará de disfrazar que es fruto de la pandemia. Acá hubo gestión diferente y la LUC como soporte. Había un ministro respetado. Respaldo y respeto. La Luc permitió una serie de penas más graves.

Baja de delitos

Michelini

A mí me da sorpresa porque hablan de números y no de principios. Si a mi hijo lo llevan preso, yo quiero enterarme enseguida. Si no lo puedo saber yo, que se haga responsable el Estado. El problema con estas normas es que cuando se aplican sufren. En el artículo primeor se dice que la policía puede actuar. Las leyes especificas se aplican más que las generales. Le van a aplicar el procedimiento policial que tiene 11 art del uso de armas. La policía va a actuar de una manera sin darse cuenta de que los jueces van a juzgarlos por eso.

Umpiérrez

Esto existió hasta el nuevo CPP. No eran dos horas, sino 24. Dos horas lo que demuestra es que son las horas claves para dilucidar un delito. El plazo lo llevamos de dos a cuatro para que la policía pueda trabajar. No se está haciendo gatillo fácil. Hay una presunción de legitimidad de la actuación policial. No puede ir un delincuente en la misma presunción que un delincuente.

Capítulos referidos a la vivienda

Umpiérrez

Tenemos que hacer un análisis de la realidad. Acá tenemos un sistema legal jurídico que no se toca, se agrega una opción más. Hay un conjunto de gente que no puede acceder a garantías. Alquilan igual, pero no tienen contrato. Esa realidad tratamos de hacerle una opción adicional. Queremos combatir y dar herramientas. Esta es una solución del lado de la gente, especialmente del lado de los jóvenes.

Michelini

Ya hay varios contratos de estos. En plena pandemia regularizamos el desalojo exprés. Me parece una locura. Se tendría que haber votado por todos. De esta manera no. El art 445 es una joyita. Por solo este habría que votar a todos que sí. Ponen el cartel de mal pagador cuando pagó siempre.

Umpiérrez

Hemos escuchado el apocalipsis en todos los temas. No ha habido avalancha ni abuso del hecho. Esta es la oportunidad de darle la oportunidad para dar de garantía. Está topeado el gasto al 20%. Los plazos no se tocan.

Michelini

¿Y si este régimen termina siendo el más importante? ¿Si se equivocan? ¿Y si los propietarios eligen alquilar sin garantía? Nunca va a encontrar una opinión de mi padre una opinión a favor de meter 40 temas en una ley. Mi padre estaría a favor de los más débiles, no tenga dudas.

Umpiérrez

Los procesos constitucionales se cumplieron.

Relaciones laborales

Michelini

Rebaja garantías de los trabajadores en la forma y en el fondo. Comenzamos a legislar sin consensuar. Nos tiramos para atrás 100 años de historia batllista. Están aplicando la política que ellos querían aplicar desde los tiempos de Batlle. Hoy lo lograron.

Umpiérrez

Lo que aplicamos es Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Me acabo de enterar que la OIT es herrerista. ¿Estamos contra la OIT y contra Vázquez? Es una ley de centro, intrínsicamente popular. Demuestra la inconsistencia del sí y se oponen a la OIT y a una propuesta del propio expresidente Vázquez

Michelini

Un decreto y una ley tienen pesos diferentes. Se privilegia al Ministerio del Interior y saca a la Justicia, además, en la pesada. Quieren que los patrones tengan la posibilidad de contratar trabajadores externos.

Umpiérrez

Son hipostasis de laboratorios. El decreto era una medida arbitraria. Lo otro es un proyecto que incluye la voluntad de la Parlamento. Legalizamos el decreto de Tabaré. La demostración de que tenemos una policía de cabal en sus funciones se ha demostrado.

Michelini

La policía cumple orden. Hay orden de que hasta el 27 de marzo estén tranquilos. La corrección es mes a mes. Hasta el 27 de marzo no se va a presentar la ley de seguridad social.

Economía y empresas públicas

Umpiérrez

De vuelta hay que mirar la foto de cuando salimos. Nos dice Pereira que hay otra forma de gobernar. Es el abrazo de oso lo que tiene la oposición con el Estado. Bajó el desempleo a uno de sus mínimos números. Bajó la pobreza medio punto. Bajó la pobreza infantil. Se aplicó una política no solo económica, sino social. En Salud estuvo el Fondo Coronavirus, seguros de desempleos, reasignación de aportes . Eso es un gobierno con piel.

Michelini

Su principal logro es el déficit fiscal que bajó. Se han enamorado de sus propias palabras del déficit fiscal y no han visto la realidad. Gastaron 1800 millones de dólares. Le sacaron a la economía más de 2000 millones de dólares. No mejoró el consumo. Bajaron las jubilaciones, salarios y consumo. ¿De dónde salió ese ahorro? Ponen una ley que es la regla fiscal. Eso lo hacen los países cuando tienen problemas fiscales y problemas de reputación. Uruguay no tiene problemas de reputación. Todos los partidos han cumplido con sus compromisos externos.

Umpiérrez

Se crearon 42 mil puestos de trabajo en un año. El PBI creció una vez más. Crecieron las exportaciones en tiempo récord. Hay fondos de inversión pedidos que van a generar puestos de trabajo nuevos. Ancap es u tema que lo tiene que explicar otra vez el FA. Es un mecanismo transparente. Transparentamos el precio del combustible. Eso da un punto de referencia para que el Ejecutivo maneje. Tiene la opción de aplicarlo o no. Hay algunas cuestiones que no se pueden manejar. El precio del petróleo subió y por so subieron los combustibles ayer.

Michelini

Cambiamos el aparato productivo. En el acierto o en el error, el Estado amortiguaba. Si el petróleo bajaba, se hacía un poco de caja, y si subía, aguantábamos. Más Estado, menos mercado. Ahora, cambia en Texas, cambia en Uruguay porque el Estado no tiene que cumplir ningún rol. El precio del petróleo es muy volátil. Ahora es más mercado y menos Estado.

Umpiérrez

Es un relato de ficción. Se hizo caja con las empresas públicas a pesar de que las fundió. El PE tiene la posibilidad cada 60dias. En e mundo los precios varían todos los días en la mayor parte de los países. La competencia es abierta y no genera ninguna incertidumbre. Estamos acostumbrados a vivir en una lógica en la que vivimos de rehenes de Ancap.

Michelini

La gran promesa electoral fue la no suba de tarifas. Prometen cosas y después no las cumplen.

Umpiérrez

Hay que hablar en términos reales y escuchar al sector productivo.

Reflexiones finales

Michelini

Al otro día del referéndum se va a encontrar con el pronunciamiento del pueblo. Todos los que votan por sí yo los exhorto a que se unan a la campaña y difundan estas ideas. Los que votan por no, los invito a que los reflexionen. Saquemos estos 135 artículos de la LUC. Algunos se van a tener que consensuar. A los que no lo tienen decidido, que se acerquen.

Umpiérrez