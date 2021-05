Omar Estévez: "La cosecha de naranja no está en peligro aún"

El diputado del Partido Colorado y productor hortícola comentó el estado de la cosecha anual de cítricos en el departamento de Salto. El diputado indicó que una de las razones que afecta la falta de personal en este trabajo son los sueldos bajos y "el otro punto que afecta es llegar a alinearse con el gobierno y el Poder Ejecutivo para que no se le corte la ayuda del gobierno porque los salarios no están para tirar manteca al techo".

Estado de la cosecha de cara a la temporada mayo-junio

Hoy la situación nos dice que estamos con la necesidad de mano de obra. El problema más grande es la carencia de gente cuando hay falta de trabajo. Creo que las malas condiciones de trabajo se daban hace 20 años. Hoy el empleado va en colectivo a la cosecha, sale a las 10 de la mañana y a las 17. 45 ya está volviendo a su casa. Por salario sí comparto y creo que ha quedado para atrás. Un agricultor gana en mano líquido 738 pesos en jornales. Es momento de que el gobierno se siente con el sector para aumenta los sueldos. Por mes llegaríamos a un sueldo mínimo líquido. El otro punto que afecta es llegar a alinearse con el gobierno y el Poder Ejecutivo no se le corte la ayuda del gobierno porque los salarios no están para tirar manteca al techo. El gobierno debería apoyar todos los meses.

Los trabajadores en su mayoría han tenido ayuda por parte del gobierno. Si el trabajador hoy se presenta a trabajar, el gobierno le retira la ayuda y la asignación. Soy un convencido de que el trabajador no vive con esa plata porque la canasta básica no vive con esa plata. Por más de que estén trabajando, proponemos que no se retiren otro tipo de ayudas porque a la gente no le da. Las empresas venían mal y siempre se está aumentando el salario por lo que decreta el gobierno. Las empresas tendrían que aumentar un punto más por no sacar la cosecha en tiempo y forma. La cosecha empieza hoy y es un día clave. Tenemos un mayo y junio fuerte. La cosecha no está en peligro aún. Falta prácticamente tenemos una falta de área de 50 60 personas. Estamos con un faltante fuerte de un coche entero. Sería más de 100 personas al día de hoy que faltan. Para la cosecha de cítricos no se necesita experiencia. Se aprende en la marcha. Se está teniendo problemas en general. En la cosecha de frutilla también hay problemas.