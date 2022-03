Ope Pasquet: "Esta campaña está fortaleciendo a la coalición"

El diputado colorado asumió este martes como presidente de la Cámara de Diputados. Es el tercer legislador en presidir la cámara baja durante este período legislativo y asume con "la responsabilidad y promesa de mantener una política de austeridad", según dijo a El País. Durante su discurso Pasquet agradeció el respaldo de las bancadas políticas y adelantó su intención de mejorar el trabajo de la cámara.

Pasquet anunció su intención de evaluar técnica y objetivamente las leyes, mejorar su redacción y cotejar sus resultados con los propósitos al momento de la redacción. Por otro lado, manifestó su intención de participar del debate sobre la ley de eutanasia llegado el momento de discusión.

Asunción como presidente de la cámara y desafíos en su ciclo

Hay temas que se prestan para que se lea con el lenguaje común. Una cosa es la ley y otra es un comunicado oficial para explicar sobre qué es la ley. La ley necesita un lenguaje técnico. A veces lo hacemos más complicado por hacerlo mal. Eso puede corregirse. Hay temas legislativos que son técnicos, no hay alternativa. No todo es simplificable. El Impo da la legislación actualizada. Para entender la ley, hay que tomarse ciertos trabajos.

Cada partido se ocupa del tema ahora y a veces no siempre queda debidamente reglamentado. En algunos países estos se hace desde hace muchos años. Creo que son cosas que añaden a la transparencia democrática. Si uno compara las discusiones que tenemos hoy con las de 60 años no sé si hablar de baja de nivel, pero sí de un estilo diferente. En el calor de la pasión a veces se recurren a expresiones equivocadas y se baja el nivel. Es una responsabilidad de todos. Tenemos que hacer el esfuerzo para que la argumentación esté a la altura de lo que podemos hacer. Es un esfuerzo de todos los días de discutir bien, con respeto.

El primero y más importante de todos los desafíos es lograr que la Cámara funcione bien y que mantenga su flujo de trabajo como históricamente lo hizo el Parlamento. En el plano administrativo, yo señalé algunos objetivos que vale la pena discutir. Lo primero es el voto electrónico. Se sabe por aproximación y por partido más o menos. Me parece que es algo mínimo, no es algo nuevo. Acá ya se hicieron intentos pero finalmente no se concretó. Hay algunas cuestiones que hay que implementar, pero me parece que es algo a lo que tenemos que llegar.

Alejamiento del debate parlamentario

Me pesa mucho. En algunos temas como eutanasia me voy a abajar de la silla y debatir como un parlamentario más. Preveo conversar con la gente del FA para llegar a un proyecto común. Creo que lo lograremos. Nos podemos poner de acuerdo perfectamente. Nunca traté de que esto fuera un problema de partidos. Hay gente que está a favor y otros en contra. El legislador colorado que va a votar en contra puede hacerlo y nadie va a tratar de coartar eso. Seguramente haya otros parlamentarios de otros partidos que tampoco estén de acuerdo. Vamos a tratar de conversar también con ellos.

Debate por la LUC

No hubo ninguna decisión expresa en ningún sentido, de apoyar o de no apoyar. Lo que ocurre es que a veces cada uno hace esfuerzo por su lado. No es que lo omití porque fuera Andrade o Manini. Coordinar se coordina, se evita la superposición de tareas. Varios oradores dijimos eso, que esta campaña está fortaleciendo a la coalición, un efecto que no previeron los promotores del referéndum. Nosotros pensamos que el mayor impacto político lo logramos cuando cada partido le habla a sus votantes con su manera y a su partido. No tenemos que tener las mismas prioridades y énfasis. Si abrimos el abanico y cada uno le habla a su electorado, pensamos que es mejor. Yo voy a participar en un debate. Estamos dispuestos a debatir.

El cuerpo político no ha resuelto un tema jurídico sobre cuál es el efecto jurídico de que gane el sí. La derogación o revocación es el resultado. A mí juicio el resultado es la derogación, pero implica que las normas dejan de tener efecto a futuro, pero no sobre lo que ya fue aplicado. No se reinstala. La derogación opera hacia el futuro y las normas derogadas por la LUC no recuperarían su vigencia. Ese tema no está resuelto. La ley reglamentaria del referéndum no previó eso. Lo señaló Lust. Lo planteó técnicamente y es muy importante. La integración de los órdenes de la enseñanza es un tema. Habría que crear de nuevo una figura nueva. Ni siquiera se ha empezado a discutir entre los partidos. Ni siquiera se comenzó a discutir esto.

El electorado no excluye solo a los que votaron por cada partido. Hay estilos y sensibilidades distintas. Cada sector tiene retórica y estilo distinto. Se trata de eso. La batalla como siempre es en el centro. Hay argumentos y campañas para distintos tipos de electores. Creemos que tenemos argumentos para esa gente. Se vota por sí o no, no hay posibilidad de discriminar entre argumentos. Hay que mirar el bosque y no cada árbol. Seguramente después del 27, según el resultado, se podrá discutir o mejorar. Se podrá discutir ese artículo u otros. La discusión hoy tiene que tener en cuenta que esto es por sí o por no.