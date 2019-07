Óscar Andrade considera que “ninguna fórmula le alcanza al Frente Amplio”: “El Frente necesita volver a recomponer un espacio político-social que está deteriorado”

"Carolina y yo nos complementamos", apuntó el dirigente comunista sobre su alianza con la exministra.

Dos de los exprecandidatos del Frente Amplio anunciaron un acuerdo para encabezar listas comunes al Senado: Carolina Cosse y Óscar Andrade. Hasta el momento no están definidos los lugares ni a cuántos grupos representarán, pero sí informaron que la nueva alianza política está abierta a todos los sectores que quieran sumarse con el objetivo de reducir la fragmentación de grupos que hay en el partido.

Abordamos estos y otros temas junto a Óscar Andrade.

Es un absurdo decir que hay dos fórmulas en el Frente Amplio. Todos los espacios al Senado serán espacios paritarios. Los dos primeros lugares al Senado serán paritarios, y eso no implica que haya fórmulas alternativas a Martínez-Villar.

Confesar querer tener votos está bien. Mujica y Topolansky intentan tener votos. Y Olesker y Xavier también. Pero ninguna es una fórmula paralela.

En la interna tuvimos 64 listas en Montevideo. Es evidente que en el Frente Amplio no hay 64 miradas ideológicas. No podemos defender al Frente Amplio si no tenemos mayores niveles de unidad. Queremos presentar una fórmula común al Senado que intente incorporar espacios del Frente Amplio. En Frente necesita dar señales unitarias.

El acuerdo tiene un eje político que es volver a recuperar la centralidad del trabajo. Es un elemento principal para nosotros.

Pretendemos un Senado que refleje distintas sensibilidades. Carolina y yo nos complementamos. Llegamos a lugares que se pueden complementar.

Conozco a Graciela Villar desde hace muchos años, tengo una muy buena relación. Creo que esta es la mejor fórmula, pero en este escenario ninguna fórmula le alcanza al Frente Amplio. Y tampoco alcanzaría si fuese Daniel-Carolina. El Frente necesita volver a recomponer un espacio político-social que está deteriorado. Hay una parte de las demandas de la sociedad que no son del inconformismo a corto plazo, son demandas que hay que incorporar.

A Graciela le van a poner la lupa en hasta cómo se peina. Está en un lugar de exposición muy alto.

No niego que haya en Venezuela una crisis institucional muy fuerte. La salida tiene que ser el diálogo entre la oposición y el Gobierno.