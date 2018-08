Pablo Abdala contra Jorge Vázquez y la situación de la AUF: “No descartamos promover una comisión investigadora parlamentaria”

El diputado del Partido Nacional se refirió a la actuación del Ministerio del Interior, la renuncia de las autoridades y evaluó una investigación de corte político.

El diputado Pablo Abdala convocará al subsecretario de Interior Jorge Vázquez para que dé explicaciones por la licitación de las cámaras de reconocimiento facial instaladas en el Estadio Centenario.

La injerencia del Ministerio del Interior en la licitación

Ya estamos reuniendo alguna documentación. La documentación que publicó El Observador el sábado parece no respaldar las declaraciones del subsecretario. Tengo el informe de ITC donde dice que la mejor oferta es la otra porque tiene la mejor relación calidad-precio.

Nosotros lo vamos a citar al Parlamento, que tiene que controlar a los gobernantes. Capaz lo de estos audios es un disparate, pero ante esto las autoridades tienen el deber de disipar cualquier duda al respecto. Frente a esto, el Ministerio del Interior emite un comunicado categórico diciendo cosas que los hechos demostraron que no eran así.

Creo que estamos ante un hecho grave. Está de por medio la probidad de los gobernantes y la honestidad de los procederes. El tema es si hubo corrupción o no. Hubo una acusación. No digo que los hechos fueran así, pero hay una acusación grave. Está en un audio, que tomó estado público, que investiga la Justicia y generó una reacción del Ministerio del Interior.

El pedido de renuncia de la cúpula de Interior

La renuncia de Bonomi y Vázquez la venimos pidiendo hace rato por el fracaso de la política de seguridad. Este es un plano de la probidad de los gobernantes, su credibilidad.

Aunque Jorge Vázquez no se haya puesto un peso en el bolsillo, que no lo acuso, y aunque haya actuado con corrección y la decisión final haya sido la correspondiente, es muy difícil sostenerse en un cargo después de haber mentido.

¿Por qué dicen que no tuvieron la más mínima injerencia? No es que fue una conferencia de prensa, o una palabra sacada de contexto. Fue un comunicado pensado y elaborado para difundir y ahora lo mantienen. Además el Gobierno tiene una actitud de no dar la cara.