Peña sobre las modificaciones en la ley de subrogación de vientre: "Ojalá podamos llegar a tener un Uruguay donde todos tengamos los mismos derechos y posibilidades"

En Uruguay está prevista la subrogación de vientres cuando la mujer tiene un impedimento médico para llevar adelante un embarazo, pero la ley limita esta posibilidad al segundo grado de consanguinidad: en otras palabras, solo pueden prestarle su útero su hermana o su cuñada. "El primer jueves de agosto que esto se defina", expresó el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña.

Para terminar con esta limitante, el diputado Daniel Peña presentó el año pasado un proyecto de ley que busca que la subrogación de vientre se permita a cualquier mujer, siempre y cuando quien lo solicite tenga un impedimento biológico. El legislador pretende incluso que la discusión de la iniciativa en comisión se acelere y pueda votarse próximamente.

Proyecto de ley para ampliar la subrogación de vientre

Generalmente la detracción del proyecto se basa en intentar llevar la discusión a que si queremos que el Uruguay sea libre de subrogación de vientre y esto se convierte en un comercio de vientres, absolutamente nada que ver con lo que está planteado.

El Uruguay aprobó y tiene exitosamente una ley de reproducción asistida. Eso le permitió a muchos uruguayos de hacer un proceso de reproducción asistida en el Uruguay e incluso financiado por el Estado. Antes esto era un tema exclusivamente para quienes tenían dinero y podían hacer estos tratamientos tanto en el exterior como en el Uruguay, pero que salían muy caros. Hoy el Fondo Nacional de Recursos en el Uruguay financia los procedimientos de reproducción asistida y hay entre 3.000 y 4.000 casos por años en las tres clínicas habilitadas en el Uruguay. A su vez, la ley prevé que en el caso por problemas médicos, la ley específicamente en el Uruguay prohíbe el comercio de vientres y además solo se puede subrogar en casos de que directamente el médico viera el problema de la mujer en que no puede tener el hijo en su vientre. Cuando el diagnóstico médico dice que la persona no puede llevar en su vientre este hijo puede subrogar, pero solo en segunda línea de consanguinidad, hermana de él o hermano de ella. Ahí se empieza a generar todo tipos de problemas, nosotros y el Estado financiamos procesos de reproducción asistida. Por la edad en la que se empieza este tipo de procesos sobre todo la mujer, son procesos caros y a veces lo peor no es lo económico, a veces se trata de una manera fría este tema, una persona, una mujer, una familia que decide entra en proceso de reproducción asistida, un proceso de profundo amor. Muchas veces se decide a la edad superior de los 35 años, es brutal entender que a partir de los 35 años la mujer cae muchísima la posibilidad real de tener un embarazo exitoso. Entender que de los 4 mil casos por años que se atienden en las clínicas uruguayas hay un porcentaje de no éxito. Lo que hay es que gente que está entre 5 y 7 años intentando y generando este proceso de reproducción asistida.

El Estado abrió una puertita muy chiquita que empieza a generar las dificultades que se empezaron a dar y genera una gran equidad entre los uruguayos. La gran mayoría no tiene hermana o cuñada. Hay una resolución e informe de la UDELAR con una constitucionalidad, esta ley la hace inconstitucional este artículo. Abrir la puerta que la comisión honoraria de reproducción asistida de la MSP, basado en lo que dice la ley, que se da solo en casos médicos,

En Uruguay estamos entre el 15% y 20% de infertilidad. Un lugar donde hoy quién tiene dinero termina subrogando en el exterior, y quien no tiene dinero, pero entró en este proceso queda trunco en este instante en el Uruguay.

Si es pareja gay femenina sí tiene la posibilidad, simplemente por ser mujer. No tengo ningún inconveniente, simplemente este cambio que intentó ser lo más cortito para generar equidad ya está generando opiniones contrarias porque hay visiones donde todavía contamos con personas que no están de acuerdo con la ley asistida. En algo que pretendimos por la mínima expresión de generar igualdad, logramos los consensos con el presidente de la República y fuimos avanzando, presentamos en 2020, llevamos dos años y medio, estoy exigiendo en el mejor sentido de la palabra de votarlo ya. El primer jueves de agosto que esto se defina. Habría que escuchar a todas las clínicas, hay un montón de cosas para arreglar. Primero lo primero, empecemos a arreglar cosas que pasan todos los días y esto pasa todos los días. Cuando uno se va metiendo en este tema se va encontrando que el mundo es tan enorme y variado. Me ha llamado gente todas las semanas. Cuando el Estado uruguayo entró en este proceso es muy injusto que no tengamos la puerta de que todos tengamos la misma oportunidad y que basado en la ley no lo podamos resolver.

La ley en Uruguay es muy clara, no distingue entre homosexuales varones o mujeres. Tenemos que ir avanzando como la sociedad lo va aceptando, vamos por paso y ojalá podamos llegar a tener un Uruguay donde todos tengamos los mismos derechos y posibilidades.

Quienes dicen que esto se puede transformar en un comercio, el comercio existe, es irrisorio pensar que en un Uruguay donde tenemos entre 3 mil y 4 mil casos de intervenciones de reproducciones asistidas con alto grado de casos no exitosos, que no exista la subrogación. Hay un mercado muy importante de que la gente vaya al exterior y el principal país en estos casos es Georgia, un país muy serio. Son unos cuantos los uruguayos que van. Hay clínicas en Georgia que están actuando en distintos países, incluido en México y muchos en Estados Unidos, España, Argentina no tiene ley pero también hay. Muchísimos uruguayos que pueden llegar a conseguir recursos haciendo esto fuera del país teniendo las condiciones para hacerlo dentro del país haciendo y marcando lo que dice la ley.

Tenemos que mejorar los mecanismos de control. Lo que es muy ingenuo pensar es que no se regule porque esto no pasa, esto pasa sí pero sin regulación y para quienes quieren hacer las cosas bien dentro del país les cerramos las puertas.

Por qué entre hermana o cuñada no hay un vínculo de dinero en definitiva. Se puede suponer que no, pero también se puede suponer que sí. Hay un montón de cuestiones objetivas que permiten ver que el grado de dónde se puede violar la ley es bastante ínfimo. Estamos ante casos que en el Uruguay no es una cosa que viene sin seguimiento, estamos hablando de casos que se empieza por la reproducción asistida, se entra a la clínica, se fracasa varias veces, ni un caso de estos se termina dando porque a uno se le ocurrió. Esto es un tema que en el Uruguay lo tomó con mucha altura y responsabilidad. Tenemos miles de uruguayos nacidos en las clínicas con éxito de la ciencia y el éxito de una ley que funciona muy bien pero que tenemos que ir mejorándola y sobre todo manteniendo que el Uruguay tiene muy claro y que acá nadie está planteando. Hoy creo que es una discusión que el Uruguay no está preparado para tenerla. Lo mejor es que vayamos dando pasos en los cuales todos estemos convencidos de darlo, esto ha sido muy exitosos. La primera ley fue exitosa y tenemos que seguir dando pasos en Uruguay que necesita crecer y que necesita más uruguayos. Tenemos las condiciones para hacerlo en los mejores términos. Estamos ampliando derechos y sobre todo generando igualdad de la ley que es lo importante.