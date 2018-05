“¿Por qué cuando se habla de los derechos humanos del pueblo palestino nadie escucha ni mira?”

Hace ya una semana que Estados Unidos trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, generando mucha polémica tras una decisión del presidente Donald Trump, que también tuvo sus repercusiones en Uruguay.

La embajada de Palestina en territorio uruguayo marcó oficialmente su posición en un comunicado en el que acusa a Estados Unidos de actuar “en base a su arrogancia de poder y desprecio por los derechos de los palestinos”. También señala que los países que apoyen al Gobierno de Trump “son cómplices”.

Abordamos el tema junto al embajador palestino, Walid Abdel Rahim.

Creemos en la convivencia. No es que por gusto se firmó la paz entre Palestina e Israel: se firmó en los jardines de la Casa Blanca. La Casa Blanca tenía un compromiso por la paz, al igual que las Naciones Unidas.

La única forma de recuperar nuestros derechos es a través de una lucha pacífica. El reclamo es un por un derecho a vivir en su tierra: nos robaron la tierra, nuestras casas, nos expulsaron.

Eso es genocidio, discriminación y una violencia que está ejerciendo el ejército israelí contra los palestinos. Es el reclamo de un pueblo civil; es el reclamo del pueblo, no de organizaciones.

Hamás no está participando en esto, me consta. Tratan de involucrarlos para darle otro tinte. Pero no. Son todos civiles y no hay armas.

Nuestros objetivos están apoyados por el consenso internacional. Trump tomó decisiones que no le pertenecen, violó los compromisos de las administraciones americanas respecto al conflicto en Medio Oriente, es un violador de los derechos humanos y de los compromisos internacionales.

Nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir en nuestra lucha hasta recuperar nuestros derechos.

Agradecemos profundamente la posición uruguaya: es justa, encamina hacia la paz y defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos.

Estados Unidos inauguró un asentamiento, una colonia en Jerusalén, no una embajada. ¿Por qué cuando se habla de los derechos humanos del pueblo palestino nadie escucha ni mira? Reclamamos vivir en paz en nuestro territorio. Creemos en la concepción de dos Estados y en la paz.