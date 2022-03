Presidente de Cambadu ante suba de precios: baja impositiva tendría "repercusiones inmediatas"

En el marco de la suba de precios de diversos productos que integran la canasta básica, el gobierno evalúa una serie de medidas para controlar el impacto en el bolsillo del consumidor final. Hace unos días el Poder Ejecutivo aprobó la reducción del IVA en la tira de asado y llegó a un acuerdo con productores por congelar el precio de los huevos. Ahora, según informó El País, el gobierno evalúa eliminar el IVA básico a los aceites, las harinas y derivados.

Impacto de la suba de precios

Todo lo que hay en la plaza son rumores. El comercio minorista es tomador de precios. Cuando llega la lista nueva, el comerciante es cuidadoso porque cuando se mueve un precio, las compras comienzan a paralizarse. Hace tiempo no aparecen segundas marcas, pero van a empezar a aparecer. Estamos esperando qué medidas toma el gobierno. Estamos subiendo todo todos los días. Hoy estamos en el 8% anualizado. De continuar así romperíamos los dos dígitos.

No se puede correr de atrás. Si nos vamos alejando, la inflación nos come. Es lo peor que puede pasar. Si estos aumentos de gasolina se producen, automáticamente se trasladan al mínimo producto. Eso es inmediato. En la canasta básica los márgenes son mínimos. Se podrá enlentecer la suba una semana o 15 días, pero luego no lo aguanta nadie. Lo que inmediatamente tendría repercusiones es la baja impositiva. Sino las otras opciones sería hablar con las cámaras para que no suban. Lo podrán hacer un tiempo. Uruguay es un gran importador de inflación. La harina juega también con precios internacionales. Lo que saque de aquí el gobierno lo tiene que sacar de algún lado. No hay otra manera de parar la inflación que no sea con intervención firme del gobierno. Marzo es el mes más complicado. La escuela es una aspiradora que se lleva algún gasto. Lo que es el autoservice, cada vez se reduce la compra compulsiva. Todas estas medidas extremas terminan favoreciendo al comercio de cercanía. La gente no va al surtidor grande por la tentación. Ya lo venimos notando desde toda la pandemia.

No hemos tenido bajas del combustible. El comerciante lo que quiere es vender. Se habla de un 10% que es notorio, si sube o si baja. La política de control de precios no funciona, nunca funcionó. Cuando la harina baje un 5% de IVA se va a ver reflejado. Más o menos recibimos listas cada 40 días, 30.