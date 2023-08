Presidente de la Sociedad de Psiquiatría: "La atención psiquiátrica no está siendo buena"

La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay publicó una carta abierta denunciando la “grave situación” en el Hospital Vilardebó en relación de la atención de los usuarios, las condiciones de internación y las condiciones de los trabajadores. Desde la Comisión Directiva se afirma que un “gran número” de pacientes no cuenta con el seguimiento psiquiátrico en los últimos meses, tanto en salas del propio hospital como en sanatorios privados, en donde se terceriza la internación. Además de que no se han concretado nuevos ingresos por trabas administrativas y de gestión. Desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se denuncia que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), no cuenta con un plan a corto plazo para atender esta situación. ¿Qué evaluación hacen sobre la gestión de ASSE en el Hospital Vilardebó? Lo conversamos con el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Pouy.

Hay falta de registros en historias clínicas. Esto no es una situación que haya que ir para constatarla. Ya la conocíamos. Básicamente faltan médicos. Ingresan a un centro asistencial y no son asistidos de inmediato. Cuando alguien llega al Hospital Vilardebó, consultan a emergencia, el médico de emergencia decide su ingreso y luego no hay quien se haga cargo de la evolución en un periodo de tiempo. Hoy en día hay aproximadamente 36 psiquiatras. De 2018 a hoy, con aproximadamente el mismo número de pacientes, disminuyó en 21 la cantidad de psiquiatras por las condiciones de trabajo del Hospital de las que también se habla en el comunicado. Son médicos que renuncian. No se contratan nuevos. Tampoco hay una planificación que permita subsanar ese inconveniente. Hay 300 pacientes. No se controla la evolución El hecho de constatar que esto sucede ya es suficientemente grave como para denunciarlo. La responsabilidad del estado es cuidar a quien ingresa a un centro asistencial. Sin duda hay que mejorar la gestión. Sabemos que el número de psiquiatras en el país es relativamente bueno de acuerdo a los parámetros internacionales. Sabemos que en la realidad de la asistencia, no está siendo buena. Uno llega a pedir hora para un psiquiatra y eso se posterga. El déficit está en la falta de equipos integrados por psiquiatras y por otros técnicos: asistentes sociales, psicólogos. La intervención del psiquiatra muchas veces debería ser el primer paso para la intervención del equipo interdisciplinario, ese es el equipo que falta por lo cual muchas veces el psiquiatra se ve exigido. Nosotros decimos que hemos constatado una serie de situaciones que son motivo de alarma. Uno de los postulados básicos de nuestra tarea es el de optimismo. El Hospital es de agudos, por lo cual deberíamos pensar que es transitorio. Para que sea transitorio necesitamos un flujo de salida. Hay pacientes que están hace mucho tiempo.