Reforma jubilatoria: visiones de oficialismo y oposición tras la exposición de Mieres y Saldain

En el Senado se conformó una comisión especial para analizar el proyecto de reforma jubilatoria que envió el gobierno. La primera delegación que acudió fue el Ministerio de Economía, que ayer expuso sobre los impactos de los cambios previsionales en la evolución del gasto público. Entre otros objetivos, la reforma busca reducir en un mediano plazo el monto que el Estado destina al pago de pasividades, que viene en franco aumento en los últimos años.

Tanto los datos que presentó el MEF como los impactos de los cambios en las reglas de juego para las jubilaciones generan visiones encontradas entre el oficialismo y la oposición. "El gobierno quiere atropellarnos votando esta ley en el Parlamento", dijo Olesker, y agregó: "Que sea una reforma necesaria no quiere decir que haya que votarla", mientras que Camy defendió la propuesta: "Hay una propuesta seria con un sistema previsional justo, sostenible y sólido."

Camy

Hay un trabajo serio de una comisión que trabajó durante un año. Es necesario, imprescindible hacerlo para tener una vejez digna y no hipotecar el futuro.

Olesker

Nos sorprendió que no hay una evaluación de la reforma. No se dice si es mejor o peor el sistema mixto. Tampoco se nos presentó una evaluación de las reformas del 2008. No hay evolución porque el sistema AFAP es un fracaso, eso es mi opinión. Esto es una reforma de jubilaciones y pensiones. Cualquier reforma que se haga tiene que mirar la globalidad. El aporte rural es insostenible. No coincidimos ayer con los números. No coincidimos con la “esperanza de vida dinámica”: ¿quién lo determina?

Camy

Hubo 75 sesiones de subgrupos. Llegó a una conclusión y se dice es que no baja ninguna jubilación, al contrario, aumentan algunas a partir de que se genera en este proyecto novedades que establecen ese mecanismo. No se va a trabajar más y cobrar menos. Eso es una falacia. Este es un sistema previsional común. Olesker fue muy honesto, como suele ser. Señaló y reconoció que todo proceso de transición requiere tiempo. Acá vamos a un sistema de convergencia.

Olesker

Hay una cosa muy poco consistente es qe el suplemento solidario se ajusta por IPC. La gente que se va a establecer por el suplemento solidario es menos que la realidad. Las proyecciones de salario real siempre están un punto o dos por encima de la tendencia. El proyecto que venía era 15 expertos designados por el Ejecutivo. El cambio lo propusimos los senadores.

Camy

Por suerte se arribó a esto que salió en el Senado. Se propone un sistema previsional común que es histórico y garantiza universalmente una contribución básica y defiende el aporte más allá de que no le dé para jubilarse. No extiende la cantidad de años de jubilación y le da la posibilidad a los gobernantes de utilizar recursos para quienes más lo necesitan. Hay una propuesta seria con un sistema previsional justo, sostenible y sólido. Es imprescindible hacer algo. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada.

Olesker

Ayer se discutió bastante los costos de transición. Que se extienda la esperanza de vida significa trabajar más? Es una discusión a dar. Ayer Saldain reconoció bien que la esperanza de vida no es lo mismo por rama de actividad. La extensión de la edad de retiro per sé está mal. Es una reforma más dura que la del 96. Que sea una reforma necesaria no quiere decir que haya que votarla. Creemos que hay que hacer una reforma, pero este no es el camino. El aporte obrero siempre anduvo en 15%. El aporte patronal está en 12,5%. La alternativa para personas sin ingresos es mejorarlos. En el fondo los aportes obreros y patronales dependen de la productividad del trabajo. El gran desequilibrio de la previsión es la escasez de ingresos. ¿Cuál es la razón que el sistema de previsión tenga solo ingresos de los trabajadores del sistema? El sistema de seguridad social exonera muchísimo. Las exoneraciones son relevantes en el sistema.

Camy

Olesker habla del pasado. Esta es una situación que nos obliga a hablar del presente y del futuro. Esto es lo que está y lo que se viene.

Olesker

Yo no estoy ni acuerdo ni en desacuerdo con las AFAP porque eso no está en discusión ahora. Todo lo que hicimos fue en favor. Si es urgente lo de las cajas, ¿por qué no se toca la caja militar? ¿Por qué no pensar sistemas de retiro incentivados?

Camy

No es sostenible sin un sistema de ahorro individual sólido. Veo una posición contaminada de aspectos políticos. Los regímenes de transición requieren tiempo. El gobierno va a ir para adelante en el deber ser. Es un deber ético y ciudadano afrontar una situación necesaria. Coincidimos con el Fa pero no hay propuestas.

