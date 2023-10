Rodrigo Blás sobre la investigación a policías que colaboraron con Penadés: “Un funcionario infiel no hace al Ministerio”

Ayer el Senado votó por unanimidad la expulsión de Gustavo Penadés, que fue imputado por 22 delitos. Además, la Justicia determinó que deberá cumplir prisión preventiva por 180 días. Por otra parte, el Frente Amplio pidió la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al entender que tuvo responsabilidad en la colaboración que recibió Gustavo Penadés por parte de policías para montar una teoría alternativa del caso. Pero tanto la bancada de senadores oficialistas como el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respaldaron a Heber. Recibimos al senador del Partido Nacional, Rodrigo Blás, para hablar sobre este tema.

Mi conversación con Penadés siempre fue muy liviana en el sentido de “¿Cómo estás?”. Solo una vez, hace seis meses, hablé sobre el caso en concreto. Es un tema de incomodidad y amistad. A veces uno no pregunta lo que no quiere escuchar la respuesta. Cuando hay una relación personal prefiero no incursionar en aquellas cosas que la otra persona no quiere contestar.

En seguida de los hechos hablamos en profundidad. Manifestó que no entendía lo que pasaba. Aseguró que no había ninguna verdad en todo esto. Vamos a ver si corresponde o no visitarlo. Tampoco creo que corresponda pedirle cuentas.

Defenderse, negar, es parte del derecho que tiene toda persona. Mentir, defenderse, es parte de los derechos que tiene cualquier ciudadano. ¿Qué me iba a contestar si fuese verdad? Si me dice que fue, tengo que ir corriendo al juzgado.

Si es verdad, es bestial y aberrante, pero también hay un ser humano defendiéndose del otro lado. Desesperado, encerrado, con su vida que se destruye.

Si todos estos hechos resultan verdad, estamos ante una problemática bastante grande.

En treinta y pico de años de conocer a Penadés sí sabíamos de su orientación sexual, habíamos escuchado que acostumbraba a comprar sexo, no que había menores. Por lo menos eso yo no lo sabía.

Puede sonar como una contradicción que el Senado no espere a la justicia. Pero el Senado tiene una jurisdicción distinta, propia. No tiene por qué dar determinadas garantías que sí tiene obligatoriamente que dar la justicia. Juzga por convicción, políticamente, determina que hay actos indignos de la función. Cada uno habrá tenido las razones para levantar la mano.

Es muy difícil que no se confirme uno de los delitos. Capaz que 21 zafan. Pero es muy difícil creer que todo es mentira, por más que uno quiera.

Hay un hecho que sí creo que es indiscutible, que es la estafa procesal, la actividad de Penadés para cubrir su caso usando elementos del estado a través de algunos funcionarios. De eso yo no tengo duda. Sé que pasó. Escuché los audios. Y ese solo acto lo hace indigno de su función y el artículo 115 precisamente se aplica por eso.

No tiene sentido buscar la pata política de un hecho donde el político involucrado es Penadés. Es claro que el ministro no investiga, ni manda a investigar, ni frena una investigación. Y es claro que la Policía como organización funcionó perfectamente. Se le dio todas las garantías y toda la libertad, y acá están los resultados.

Un funcionario infiel no hace al ministerio.