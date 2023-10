Romina Celeste tras imputación a Gustavo Penadés: “Había una investigación del Ministerio del Interior para entorpecer”

Gustavo Penadés fue imputado por delitos sexuales e irá a prisión preventiva. Ayer se desarrolló la audiencia de formalización. Recibimos a Romina Celeste para hablar sobre su denuncia, la imputación de la justicia y las amenazas recibidas.

Desde el momento uno, cuando yo salgo a decir el nombre de esta persona, para mí fue un antes y un después. Porque lo respaldó el ministro del Interior. Después, en conferencia de prensa, amenazó con hacer algo que nunca hizo, una denuncia por difamación. Ha sido complicada toda la situación desde el principio para mí. Había muchas cosas en juego, en principio que la gente creyera que lo que yo estaba contando era verdad.

¿Cómo le cuento a la gente lo que yo había vivido si no tenía pruebas de lo que estoy diciendo? Cuando empiezan a caer nuevos testimonios, situaciones no de hace 17 años, sino actuales, es que yo tengo que ponerme la camiseta por este caso y seguir para adelante y buscar una fuerza que en ese momento yo no sabía de dónde sacarla.

Creo que logré mantenerme fuerte por más de que había situaciones en las que estaba más sensible porque la exposición mediática no es fácil. Creo que salí delante de esa situación. Estoy impactada. No teníamos mucho contacto con la fiscal por un tema de que soy una persona muy pública, no teníamos mucha comunicación.

Hace dos semanas, un viernes de noche, un auto pasó tres veces, un Chevrolet negro, y después, en seguida, viene a contra mano dos patrulleros. Y parece que esos mismos patrulleros andaban después parando al otro chico, a Jonathan, en distintos barrios. Y resulta que era la misma persona con bigote. Me parece totalmente vergonzoso. El ministro del Interior va a tener que salir a dar declaraciones. Usar un aparato del Ministerio del Interior para hacer una persecución o una investigación paralela a la de la fiscal para entorpecer y beneficiar a los denunciados me parece un escándalo. Para mí es más grave que el tema Astesiano. El tema Astesiano lo veo como mucha bulla a lo que pasó porque era una persona fuera del gobierno que hizo cualquier cosa utilizando la confianza del presidente. Pero estamos hablando de que el ministro del Interior tenia comunicación todos los días con esta persona, son amigos hace cuarenta años y estoy segura de que el ministro sabía lo que estaba haciendo. En el momento no sabés si es una persecución. Eran los últimos días, se sabía lo que se venía. Había toda una organización a parte para beneficiar a esta persona, para investigar o perseguir a los denunciantes.

Sentí que no me iban a creer y lo vi. Nunca me creyeron y ahora van cayendo un poco. Vamos ahora a ver quiénes son los integrantes del partido que se comunican conmigo. Estoy sorprendida por los 22 delitos. Sorprendida e impactada. Una de las cosas que más me sorprendió fue violación.

No estoy indignada con el presidente, estoy indignada con el ministro del Interior. No confió en el Ministerio del Interior en este momento.

Yo no pensaba denunciarlo a Penadés porque lo veía como algo personal. Hay gente que sigue juzgando a los denunciantes y no condenan realmente a los que tienen que condenar. Yo tenía que estar fuerte porque era la cara visible de la situación.

Lo peor ya pasó.

El partido es un partido grande que tiene distintas opiniones y pensamientos. Voy a respetar a cada uno. No me interesa lo que la gente del partido diga porque yo sé lo que viví. No me perjudica la opinión de cada uno. Pero ahora, cuando estamos hablando del ministro del Interior, ahí me parece muy grave. Una persona con 22 delitos ya sabemos cómo termina.

El contacto con las víctimas fue con Jonathan porque me pasó una información que después se hizo pública. Yo ahora puedo admitir que tenía miedo. A mí se me había amenazado con que me iban a denunciar. Tenía que demostrarles a las víctimas que iba a salir adelante.

Penadés está donde tiene que estar y eso nos protege a nosotros en el sentido de que la investigación va a ser más transparente porque no va a estar ahí. Nosotros teníamos bien claro que había dos investigaciones, una de fiscalía y otra del ministerio del Interior. Ya no voy a estar siendo perseguida por la policía.

No era miedo a estas personas, sino a perder la libertad.

Necesito que se me respete como persona, no soy ningún personaje que viene a faltar el respeto.

Se ha hecho una investigación con mucha responsabilidad por este caso para que se sepa la verdad de lo que estaba pasando.