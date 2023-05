"Sigo siendo director de Ancap", declaró Jose Luis Alonso ante el pedido de renuncia de Álvaro Perrone

El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que piensa denunciar ante la Corte Electoral al director de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, por hacer valoraciones políticas. La declaración ocurrió luego de que Alonso se distanciara de la postura inicial de su partido ante la salida de Irene Moreira, ex ministra de Vivienda. Para hablar del tema, entrevistamos a José Luis Alonso quien, ante los dichos de Perrone, retrucó que seguirá en el cargo porque responde al gobierno.

Diputado Perrone dijo que lo denunciará ante la Corte Electoral

Sigo siendo director de Ancap. No expresaría en este punto que no respondo a Cabildo Abierto. Estoy justamente representando a Cabildo Abierto en el directorio de la compañía. Al momento no he presentado renuncia. Uno tiene que ser muy contemplativo de las situaciones. Cuando tomo conciencia de situaciones que me emocionaron en su momento, algunas como “usted es la voz que no tenemos”, uno tiene que contemplar los escenarios más ampliamente. Hay hechos que desencadenan acciones y comportamientos. Porque yo ya había solicitado una entrevista y desde el mismo viernes había decidido renunciar al cargo en la compañía. Pero después, cuando interviene un actor que es un diputado y, a lo que yo entendí en ese momento, habló en representación de un colectivo, hizo una cuasi amenaza: “O renuncia o lo denunciamos”. En ese momento yo lo que hablé, lo hablé debidamente asesorado legalmente. Esto de pronunciar palabras que pueden afectar el honor, la trayectoria y pueden afectar intensa y profundamente lo que una persona percibe de sí mismo y lo que otras personas conocen de esa persona, no es para hacerlo a la ligera.

Su diálogo con Manini ante las críticas internas

Hoy por hoy tengo la satisfacción de que el senador Manini se comunicó conmigo y me transmitió que eso era a título personal del señor implicado. Antes de eso yo había presentado una carta solicitando una retractación del partido en el entendido de que era en representación del colectivo que él se había expresado. Ante esa aclaración debo decir que el senador Manini me comunica que era a título personal del diputado. Exprese que había que acatar y sin resabios. Es lo que sigo pensando. El cargo me inhabilita a efectuar acciones políticas de corte proselitista, yo no arrimé agua para ningún molino ahí. Y no efectué ninguna acción política. Yo no puedo ser amordazado. Ningún ciudadano puede ser amordazado porque es un derecho constitucional la libre expresión. Creo que Cabildo Abierto en mi persona tiene un cargo que se ha desarrollado con solvencia y que estoy trabajando en varios temas muy importantes para el país, entonces considero que lo debe evaluar también. El senador Manini me conoce, yo lo conozco a él. Nuestra relación es de respeto mutuo y él no me podría en una situación tensa y yo no lo pondría a él. Es posible que yo, habiendo pedido esa retractación, solicite algún comité de ética. Estoy esperando cómo el partido acciona.

Sobre accionar de Irene Moreira

Desde mi experiencia de vida, yo no hubiera procedido así. Pero no estoy cuestionando y no estoy queriendo enjuiciar a la hoy senadora y en ese momento ministra de Vivienda

Las gestiones en busca de inversiones offshore