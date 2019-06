Sindicato de la bebida afirma que varios dueños de camiones salieron a repartir durante el paro por el policía asesinado: “Hay una línea, hablamos de la vida de un compañero”

"Decretamos un paro para que todo esto no pase desapercibido, pero también por la familia", apuntó Read.

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida convocó para el jueves pasado a un paro de 24 horas ante el homicidio de un trabajador de un reparto de bebidas que también era policía. ¿Qué medidas reclaman a las autoridades? ¿Por qué extendieron la medida de paro? Abordamos el tema junto al dirigente sindical Richard Read.

Nosotros hacemos tiempo pedimos retirar el dinero de los puntos de entrega. Hoy, por hoy, te roban o te matan por 2.000 pesos. Hubo sustitución por cheques u otras formas de pago distintas, pero seguimos teniendo entre 500 y 700 puntos de entrega que están definidos como zonas rojas. A esos lugares, los camiones van con un cuarto hombre, que da seguridad al camión y a los muchachos.

Decretamos un paro para que todo esto no pase desapercibido, pero también por la familia. Vamos a hacernos cargo de la familia.

Ayer encontramos que 20 y pico de camiones de Coca-Cola, manejados por los dueños, salieron al reparto. Nos dio mucha impotencia. No fue un paro político. Para ellos fue más importante entregar una funda de refresco que solidarizarse por alguien que murió haciendo lo mismo.

Acá hay una línea, hablamos de la vida de un compañero. Hoy Coca-Cola no saldrá a la calle y el sector cervecería no saldrá en algunos departamentos. Esto tiene que quedar marcado, no vale todo igual, es la vida de una persona.

Lo peor que nos puede pasar es cederle terreno a la delincuencia.