Sindicato de trabajadores del Carnaval afirma que Daecpu no lo reconoce y busca formar parte de la organización: “Tenemos que aprender a trabajar juntos”

La comisión directiva del colectivo de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu) decidió desvincular a José “Gato” Morgade, gerente de institución y fundador de la histórica murga “La Reina de la teja”. En un comunicado, Daecpu manifiesta que tomaron esa decisión “por notorios incumplimientos al ejercicio de sus funciones laborales”. El episodio se dio después de la viralización de un audio.

Abordamos el tema junto a Myriam Bertolini, integrante del Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay (Sucau)

Lamentamos que esto se dé en el marco de la viralización de un audio. Es lamentable que todo esto pase. Estamos en el momento del Carnaval, de los tablados y del concurso, y se está hablando de esto.

En el audio, el entonces gerente hace mención al sindicato, cosa que Daecpu obvia en su comunicado. Morgade dice cosas lamentables sobre el sindicato.

Hicimos este sindicato para que los trabajadores del Carnaval tengan su espacio de discusión. Daecpu tiene desde 1974 prácticamente toda la organización del Carnaval. Nosotros entendemos que tenemos que ser la tercera pata para la organización, junto a la Intendencia de Montevideo.

Tenemos una nómina de casi 30 incumplimientos salariales con diferentes directores. No tenemos diálogo con la patronal.

Somos una organización que vino para quedarse, aunque haya directores que no están de acuerdo. No tenemos por qué tener el aval de Daecpu para poder funcionar. Con Espert no tenemos vínculo desde la última reunión, cuando se suspendió abruptamente el encuentro porque empezamos a hablar de los derechos de imagen. En este momento no tenemos ningún tipo de vínculo con Daecpu.

Ariel “Pinocho” Sosa pertenece a Daecpu, pero está suspendido, aparentemente por algo que él iba a decir y no se quería que se supiera.

Queremos hacer la organización en conjunto. Sin directores dicen ellos que no hay Carnaval, pero nosotros decimos que sin componentes, técnicos y utileros, tampoco hay Carnaval. Queremos que se junten todas las partes del Carnaval y trabajemos en conjunto.

Daecpu ha demostrado en varias oportunidades que desconoce al sindicato. Vamos a seguir insistiendo en volver a retomar el diálogo. No existe posibilidad de que no se junten las partes. Tenemos que aprender a trabajar juntos para mejorar el Carnaval.

Hoy tenemos alrededor de 400 afiliados. Vamos a seguir trabajando. Tenemos incluso presencia en el interior.

Queremos empezar un estudio de mercado para saber cuánto vale realmente el Carnaval. Y ahí sí discutir el tema de los derechos de imagen.