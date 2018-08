Stirling: “Novick no interpretó el sentimiento nacional de que se tomen medidas fuertes en seguridad como las que propone Larrañaga”

El exministro del Interior afirmó que Talvi "tiene un discurso sólido": "Seré un votante más de Ciudadanos".

El exministro del Interior Guillermo Stirling confirmó su alejamiento del Partido de la Gente por algunas discrepancias con Edgardo Novick. El exjerarca criticó al líder del Partido de la Gente por “prohibir” la expresión de una opinión distinta en relación a su postura a favor sobre las propuestas de Jorge Larrañaga en materia de seguridad. También emitió conceptos muy elogiosos hacia el flamante precandidato del Partido Colorado: Ernesto Talvi.

Abordamos el tema junto a Guillermo Stirling.

Sigo manteniendo un muy buen concepto de Novick, lo veo muy preocupado por los problemas del país.

Hace muchos años yo era partidario de efectivos militares con experiencia en las misiones de paz a ayudar en el trabajo que hace la Policía. Me pareció que la iniciativa de la Larrañaga apuntaba a eso. Además, también promover los allanamientos nocturnos o la prisión perpetua para determinados crímenes. Yo era partidario de esos temas y la propuesta de Larrañaga los recoge.

Hay mucha gente que quiere que se tomen medidas puntuales con respecto a la delincuencia. Me parecía incompatible que yo pensara de una manera y que el equipo de Novick y él pensaran de otra manera. Lo bueno para él y para mí era que yo me retirara del partido.

Creo que Novick no interpretó el sentimiento nacional de que se tomen medidas fuertes con respecto a la delincuencia, como son las que están en la propuesta de Larrañaga. Y que no se admitiera la discrepancia con respecto a apoyar una iniciativa de estas características. Hubiese sido mejor dejar en libertad a los que estábamos en el partido, y que cada uno acompañara o no la propuesta de Larrañaga.

No conozco la posición de Talvi sobre este tema, pero rescato sus posturas sobre otros temas. Tiene un discurso sólido y con propuestas para los temas importantes del país. Yo voy a ser un votante más de Ciudadanos, nada más.

A la delincuencia hay que hacerle sentir el peso del Estado y de la autoridad.