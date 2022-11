Tabaré Hackenbruch: "El desafío es ejecutar" los fondos para asentamientos

El Ministerio de Vivienda realizó en las últimas semanas entregas de proyectos habitacionales y sus autoridades defendieron los resultados, indicando que hay un nivel de adjudicaciones superior al gobierno anterior en igual período. La respuesta del Frente Amplio fue que “todas las obras” hoy inauguradas fueron iniciadas por la anterior gestión.

A su vez, el gobierno proyecta comenzar antes de final del año con obras en 14 asentamientos del país dentro del “Plan Avanzar” y licitar la construcción de los dos primeros edificios cuya estructura será íntegramente de madera.

Entrega de viviendas en cooperativas

No sé de dónde sacan la cifra de 90 mil. El sistema cooperativo recibe más que el Plan Avanzar. Hubo un trabajo muy de ida y vuelta. Sigue siendo el principal programa del gobierno. No puede ser el ministerio del cooperativismo. Estimamos cerrar entre 12 y 13 mil viviendas en el sistema cooperativo al cierre.

Expectativas 2024

Voy a trabajar por mi partido independientemente de lo que pase. No estoy enloquecida por el tema de las candidaturas. Gente preparada el partido tiene. El tema a veces es que no tienen los votos. A veces pasa que se los tiene al lado y no se ven (candidatos). A mí me gusta quienes tienen más identificación con el batllismo como Peña, Silva o Viera. El tema educativo es sustancial.

Yo ya lo voté a Bordaberry. No tendría inconveniente en apoyarlo.