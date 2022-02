Topolansky previo a dejar su banca del Senado: "No pudimos sacar algunos acuerdos y para mí eso es una frustración"

Lucía Topolansky dejará su banca en el Senado la próxima semana para continuar dando ingreso a la nueva generación política del Movimiento de Participación Popular. La legisladora –que en setiembre cumplirá– 78 años no piensa dejar la política activa y continuará con la militancia en su sector. "Me llevo en mi mochila un crecimiento personal que me ayuda en lo político y espero haber dejado en el Parlamento todo lo que mis capacidades han podido dar".

La senadora criticó el carácter "centralista" del gobierno: "Está metido en la Torre Ejecutiva, eso hace que las cosas no hayan fluido(...)"Sacando la LUC, las leyes covid y presupuestales, el Parlamento no ha tenido producción legislativa, o ha tenido alguna muy menor". Y, por otro lado, recordó la figura del exministro Bonomi: ""Su partido le pidió un compromiso y no dudó en aceptarlo porque así era Bonomi. Tiró de la piola mucho más de lo que podía tirar. Los militantes son así".

Balance de los 22 años en el Parlamento y motivos para retirarse de su banca

Hace 22 años que estoy en Parlamento. Conozco los dos lados del mostrador. Cuando ingresé me propuse un trabajo de puertas abiertas de estar al lado de la realidad y así lo cumplí. Dejé todo lo que pude en la cancha. Estos dos últimos dos años tuve que trabajar de forma intermitente. No pude abrir el despacho, no me pude adoptar al zoom, no hemos podido llegar a determinados acuerdos. Para tener compromisos a medias decidí dar un paso al costado de la banca, no de la política. Voy a seguir militando en mi sector político. Ahora el desafío es el 27 de marzo, pero hay una cantidad de cosas que quedaron pendientes como la reforma jubilatoria. Eso va a ser parte de formación. Voy a trabajar en tratar de reconstruir el Frente Amplio porque tuvimos un golpe grande con la pérdida del gobierno. Ahí voy a poner mis esfuerzos en la medida que la pandemia me deje. Voy a tener otro tipo de obligación. La palabra “representante” es muy seria. En el Parlamento no puedo estar a medias. En la militancia política tengo otra flexibilidad.

Críticas a la LUC

Nosotros tenemos más años de oposición que de gobierno, pero la coalición que gobierna es nueva, de cinco de partidos. A mí no me gusta meterme en gallineros que no. Un gobierno muy centralista, que está metido en la Torre Ejecutiva, hace que esas cosas no hayan fluido. A mí no me gusta que el Parlamento haya perdido protagonismo. En la Comisión de Vivienda, Salud, Educación, Transporte, Industria no se aprobó una sola ley. En Ganadería se aprobó una sola ley que fue vetada. Sacando la LUC, las leyes covid y presupuestales, el Parlamento no ha tenido producción legislativa, o ha tenido alguna muy menor. Eso es preocupante. El Plan Quinquenal no ha arrancado, ya hemos perdido dos años. El fideicomiso para los asentamientos no arrancó. Se ha modificado la reglamentación de vivienda promovida que para mí es un error sustancial. A mí me aflige eso porque está ahí quieta.

El problema nace en que el mecanismo de la ley de urgente consideración surgió en los 60. El legislador de la época puso un mecanismo extraordinario para temas de urgente consideración. Eso se viene usando desde 1967 hasta ahora de forma pacífica, incluido nuestro gobierno. Cuando ingresa una ley de 500 artículos bajo un sistema de urgente consideración es alarmante porque se utiliza un mecanismo que es de cosas extraordinarias para una cantidad de cosas que no explican el tema de lo urgente consideración. Se hace una ley macro con una discusión que no es abierta. Genera un antecedente nefasto porque esto habilita que en los próximos años aparezca un estrafalario y mete una ley de 500 artículos y te mata. Es una ley mal parida con cosas que no son de urgente consideración. Generó un entrevero y se utiliza un mecanismo de la Constitución que es democrático. Se juntaron firmas para hacer lo que se está haciendo ahora: discutir, debatir. Los encuestadores dicen que encuentran gente que no tienen ni idea de qué es. Y es razonable. A mí me preocupa.

Se usó un mecanismo en el borde de la cornisa. El recurso de inconstitucionalidad es individual. Es un camino más complejo, por eso se optó por el referéndum. Por eso estamos en esta discusión hoy. Pasó un año y medio y no se ha mandado la ley al Instituto de la Granja. Eso debe tener un costo. Hay mucho ruido y pocas nueces. Discutir 135 artículos no es contra el gobierno. No es verdad que sea elección de medio camino. Todo ese drama que se está planteando es bastante falso. Ellos pueden seguir trabajando con el resto de los artículos. A mí me preocupa que no te pregunten de dónde sacaste 100 mil dólares. Eso es una norma que se ha discutido poco, pero es muy grave.

Yo felicito a la gente de Florida que tomó la iniciativa en el debate. Pero como los tiempos son tiranos, se hicieron las exposiciones, pero no llegó la polémica. Para el ciudadano que mira, el voto no se define por eso. Hasta le puede parecer aburrido.