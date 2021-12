Uber permite a taxistas sumarse a la aplicación: "Quien no es dueño de su auto como taxista, puede integrarse"

La semana pasada la empresa multinacional Uber incluyó a los taxis en su aplicación, para que los taxistas puedan prestar su servicio de manera independiente. Si bien desde la compañía se esperaba llevar nuevos usuarios al sistema que cuenta con 800 mil personas que tienen descargada la aplicación, el anuncio tomó por sorpresa a varios taxistas. Tanto la Gremial Única de Taxi como el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas no tenían conocimiento sobre la propuesta al momento del anuncio. Para conversar sobre el tema nos contactamos con Johana Picciano, gerenta de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur.

Se trata de un producto nuevo para Uruguay. En el mundo ya tiene 5 años. lo estamos apuntando fuerte en la región. Lo que permite es que los taxistas puedan recibir viajes más allá de los viajes que pueden seguir haciendo. Por otro lado, los usuarios poder usar el servicio de taxi con toda la tecnología de Uber. Me refiero a todas las herramientas de seguridad, quien lo viene a buscar, la patente del auto, poder grabar audio del viaje, si sucede algo botón directo al 911, lo mismo aplica para el conductor las herramientas están disponibles para las dos partes. Importante aclarar, todos los viajes tanto para usuarios y conductores está asegurados por la responsabilidad civil y accidentes personales a través de Seguros Sura.

En esta primera instancia vale aclarar que el producto no está activo. Lo que estamos haciendo es convocar los taxistas a que comiencen a inscribirse en la aplicación. En menos de una semana del anuncio tenemos casi 100 taxistas interesados. Estamos muy entusiasmados con este lanzamiento y esperamos poder lanzarlo y optimizarlo cuanto antes.

Son dos productos distintos que se van a ver en la plataforma. En Montevideo las que ya se conocen UberX y UberClash, cuando se activa el producto se verá desglosado UberTaxi y esto permitirá al usuario comparar precios. La aplicación previamente arrojará un estimado. En algunas ocasiones UberX puede ser más económico que UberTaxi o viceversa. Para nosotros es importante que la gente pueda elegir y tenga alternativas.

Los taxistas tienen el 100 % de posibilidad de elegir. Si un taxista está conduciendo en la calle, ellos pueden tener la aplicación prendida y así poder tomar un viaje. Sin tener que dar vueltas por pasajeros, puede caer un viaje. Lo bueno que tiene esto entendemos que pueden aprovechar el máximo el tiempo que están manejando. Puedan recibir otra entrada adicional. Es una entrada nueva que incrementa sus ganancias.

Tienen la libertad de conectarse cuando y donde quieran. No se pide que se acerquen un mínimo de viaje. Para un taxista con esta aplicación lo mismo. Si tienen un día bueno y no es necesario activar la aplicación, no es necesario que la prendan, pueden hacerlo cuando quieran.

El anuncio lo hicimos la semana pasada. El objetivo es convocarlos a que se sumen a la aplicación, el trato con ellos es uno a uno. Ha sido así históricamente de otros productos que quieran sumarse a la plataforma. Sobre las tensiones, no ha sido solo en Uruguay sino en el mundo, nuestro competidor principal no es el taxi sino el auto particular. En nuestra aplicación queremos integrar todo tipo de movilidad que existe. En otras partes hemos incorporados subtes. Lo que más compite en Uber hoy es el auto particular que es lo que hace poco eficiente a la movilidad en las ciudades.

La relación entre el taxista y el dueño del taxi nos excede, es un acuerdo que tienen entre esas partes. Acá convocamos a quien quiera sumarse, es abierto, quien no es dueño de su auto como taxista, puede integrarse. Lo que sucede entre las partes es algo que nosotros no podemos inferir.

En Montevideo tenemos una regulación local de un máximo de 4000 personas que puedan ofrecer UberX. También estamos en Maldonado.

Pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito asociada en la aplicación. También lo pueden hacer en efectivo al finalizar el viaje con el taxista.

Casos por ejemplo en Buenos Aires, tenemos más de 5000 taxistas registrados en la plataforma. La gente elige en función de la necesidad, se comparan precios. También beneficios para algunos destinos, ya sea por el camino, la realidad es que la distribución es pareja. También sucede en otras ciudades de la región, la recepción ha sido muy buena. Los taxistas lo encuentran atractivo. El hecho de que ellos tengan la posibilidad de ir a buscar particular o algún domicilio, les resultaba más conveniente y les generaba más viajes.