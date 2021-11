Vacunación en niños: "Estamos promoviendo que se trabaje con una recomendación que contenga información para padres"

La Comisión asesora en vacunación del MSP autorizó este miércoles la vacunación anticovid a niños y niñas entre 5 y 11 años. La recomendación se da de manera no obligatoria, al igual que para los adultos, de forma escalonada y en función de distintos grupos prioritarios. "Elaboramos el informe que tenía como objetivo introducir en la discusión una visión no apresurada de esta recomendación", dijo el pediatra Gustavo Giachetto, para quien "preocupa" que se genere discriminación en niños vacunados y no vacunados y que calificó que "haber llegado a consenso en eso es muy importante".

Aprobación de la vacunación a niños y niñas

La decisión tiene dos partes. Una unánime y otra no. La que no es tan unánime se refiere a la plataforma vacunal. Hay especialistas que no tienen opinión en esto. La mayoría recomendó Pfizer. Esta decisión se tomó ayer en un contexto de enorme presión porque el mundo está caminando en ese sentido. Hay opiniones debatidas. La decisión que se tomó ayer tiene una connotación muy importante. Primero, reconocer que la vacuna es la estrategia para controlar la pandemia, y que sea una vacunación progresiva, controlada, priorizada y con dos aspectos no menores: que no es obligatoria y que no se pondrá limitantes respecto a eso.

Avanzar en ese sentido está bien. Avanzar en forma pausada, escalonada está bien. Hay tiempo para ver qué pasa en otros lados. Nada indica que vaya a ir mal pero hay que mirar esos datos para darle información a la gente. Nos parece que esto aplica también a la libertad de poder conversar con las familias en esta etapa si dársela o no. Ese es el ámbito natural en donde se tiene que discutir. Esta pandemia afecta la biología de adultos: se mueren adultos, complicaciones graves están en adultos. Los niños han sido víctimas de las consecuencias del manejo de la pandemia.

No tenemos todo el tiempo de la agenda para tomar la decisión. La fecha era ayer y había que sacar la recomendación. Ayer se presentaron informes técnicos muy potentes y el ministerio viene trabajando muy fuertemente. Si bien la carga de enfermedad no nos alarma a nosotros, si se mira en el contexto en el contexto global del país el escenario es distinto. Uruguay tiene un escenario privilegiado de control.

Del 15 de setiembre hasta ahora ha habido solo 4 niños internados en el Pereira y uno solo en CTI que mejoró favorablemente. Al plantear la estrategia de vacunación hay que preguntar cuál es el objetivo vacunal. Alcanzar la inmunidad colectiva es una ilusión en este momento. Uruguay no es una isla, la frontera están abiertas y van a seguir entrando gente. No todo el mundo está vacunado, aparte. Las vacunas para generar la inmunidad de rebaño no es lo mejor. La inmunidad que generan no es totalmente duradera ni eficaz. Vacunamos con el objetivo de protección individual y disminuir los riesgos en los niños. Si hay menos enfermedad en los niños, las medidas preventivas pueden mejorarse y se genera un beneficio indirecto.

Creo que sí hay que mejorar los protocolos. Hay que adaptarse y que los protocolos tienen que contemplar que hay gente que está vacunada con dos y tres dosis. Tenemos a veces protocolos complejos que generan ruidos en las instituciones. Creemos que al analizar la vacunación del niño, no se puede vacunar al niño si hay adultos no vacunados en la familia. Es básico.