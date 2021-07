William Rey: "El punto uno es conocerlo y darse cuenta que la Iglesia de Cristo Obrero está en una valoración tan alta como las pirámides de Egipto"

El director de la Comisión de Patrimonio de Uruguay habló sobre el reconocimiento de la Iglesia de Cristo Obrero, obra del arquitecto Eladio Dieste, que ingresó a la lista de bienes de patrimonio mundial de la UNESCO. También habló del estado y preservación de la iglesia, las características edilicias de la iglesia y la preservación del patrimonio en Uruguay. Por último, conversó sobre los bienes de Uruguay que podrían declararse patrimonio de la humanidad.

Iglesia de Cristo Obrero

Procedimiento de presentación

Significado

Política de patrimonio

No se conoce tanto, se conoce poco el patrimonio. Mucha gente se siente impresionada por esto, pero a la obra la tenemos muy cerca, tenemos que verla, reconocerla, visitarla, una de las tareas fundamentales de la política de patrimonio. La conservación es el resultado de una valoración, si la gente no la valora no habrá conservación. No es solo al Estado que le corresponde, sino a sus usuarios, a quienes lo habitan o lo usan. El punto uno es conocerlo, entenderlo y darse cuenta que esa iglesia está en una valoración tan alta como las pirámides de Egipto.

Uno se da cuenta cómo podemos dejar otra pieza la Iglesia de Durazno, que es un monumento histórico nacional, pero que perfectamente está en la misma altura que la Iglesia de Cristo Obrero.

Está prácticamente todas las grandes bibliografías de arquitectura moderna. Libros en Alemania y España donde aparece la iglesia de Atlántida o Durazno o tantas obras de Dieste, es decir, que hay reconocimiento.

Se trata de soluciones donde se conjugan varias cosas, por un lado la forma y luego la utilización del material de forma muy racional. Por ejemplo, sacarle mayor partida al ladrillo por forma y lugar que ocupa.

Perdura muchísima en el tiempo, tiene sus complejidades en la restauración. Necesita algunos trabajos de restauración, pero está también todas las necesidades resueltas por las personas que Dieste formó.