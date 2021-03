Wilmar Valdez: "El motivo principal fue buscar la mejor forma de comunicación luego de mucho tiempo"

El expresidente de la AUF cuenta todo: desde sus días como periodista deportivo, pasando por las enseñanzas del maestro Tabárez, la negociación de los derechos de imagen de los celestes, la inédita sanción a Suárez, la difícil convivencia con Blatter, la solitaria presidencia de Conmebol, las conversaciones con Casal, las charlas con Infantino y la vida en el mundo de la FIFA, hasta su traumática salida de la AUF.

“El fútbol y mi verdad”

El motivo principal fue buscar la mejor forma de comunicación luego de mucho tiempo. Un estado reflexivo de toda una etapa. De mi experiencia en el fútbol desde mi peldaño más bajo hasta el más alto. El libro refleja todo mi recorrido durante ese camino. Ha sido muy importante para mi poder recorrer ese camino a través de la escritura. Las cosas positivas y grandes experiencias tanto a nivel político y deportivo. Me siento yo mismo e identificado en ese libro. El libro recorre esa pasión que sentí siempre desde niño. De las experiencias más maravillosas hasta las más dolorosas.

Renuncia

No debería haber renunciado a la AUF sino haber peleado con mi verdad, mis defectos y virtudes. Cuento muchos detalles y lo que quiero dejar claro que en el libro hablo desde mi perspectiva y sentimiento. No hago referencia a ninguna persona, sino que solamente las nombro porque fueron parte de los hechos. Hay que estar preparado para estar en el fútbol. Venía en la recta final a cinco días de la elección confrontando ideas. Defendí mi gestión y creo que hubo muchas cosas importantes para el fútbol. En el fútbol hay mucho poder y dinero a diferencia de la opinión popular que uno tiene del fútbol. Eso conlleva a determinados riesgos y uno tiene que estar preparado para muchas cosas.

Audios

Voy con el libro lo que realmente sentí, sino no sería una historia genuina. Tengo que expresar lo que sentí en ese momento y fue así. Aún hoy conversando conmigo mismo es un hecho de explicación muy difícil. Fue una situación imprevista e insospechada y desde mi punto de vista personal reaccioné de esa forma. A mi lo que realmente me sorprendió, con una persona con la cual tuve una determinada confianza en ese momento, ante una situación como en el escenario que se vio, y me entero que esa persona durante dos años me había grabado. Tengo que expresar lo que realmente me pasó y sentí en ese momento. En una estrategia de proteger a mi familia renuncié y punto. Me fui para mi casa renunciando un montón de cargos de poder y dinero.

Fallo de la FIFA

Hay documentación agregado para que la gente los pueda leer y pueda sacar sus propias conclusiones. De tanto que se dijo, en el que aprovecharon mi silencio, se dijeron muchas cosas que había muchísimas horas de grabación, de cuatro audios hicieron 26, fueron audios editados. La FIFA analizó claramente la única que tenemos que hacerle a Valdez fue no haber hablado determinados temas con determinada persona. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Esa es la realidad. En el barullo y todo lo que se dijo ante mi silencio se crearon dudas, eso no lo voy a negar. Tengo toda la documentación correspondiente. Los documentos lo avalan y todas las licitaciones y proyectos fueron auditados por la Conmebol y FIFA.

Conversación con Alcántara

Son conversaciones editadas. El contexto de la conversación puede dar lugar a dudas pero también no aprueban absolutamente nada, así como la FIFA desestimó con respecto a ese caso. Esa conversación la recuerdo perfectamente. Todo tiene una contextualización y escenario que se fueron dando y no hago un libro para justificar nada. Tengo errores como toda persona. Hasta ahora la verdad no he sido responsable de nada excepto a esa falta.

Futuro