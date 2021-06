Cachete Sierra brilló en la noche de La Academia

cuatro parejas se presentaron en el certamen de ShowMatch En una noche de grandes performances donde Cachete se llevó un puntaje perfecto. La segunda pareja de la noche, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas, interpretó “Treasure”, de Bruno Mars. Acompañada de Gabriel Rentería, Barby Franco bailó al ritmo de “Blame it on the boggie”, de The Jackson 5. Después, Julieta Nair Calvo cerró la gala junto a Gonzalo Gerber, con una coreografía de “Get up offa that thing”, de James Brown