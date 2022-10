Fernando Gorriarán: "Juego donde me coloquen, sea en la selección o en el club; me siento con mucha confianza"

Diego Alonso reservó 55 futbolistas para el Mundial de Catar y el volante del Santos Laguna de 27 años es uno de ellos. "Soy un uruguayo más, si no me toca soy el primer hincha y si me toca estaré a la orden donde me toque estar", expresó Gorriarán. Sobre el entrenador de la selección dijo que "te da una charla y ya te dan ganas de jugar. Es fundamental para el jugador que el entrenador te contagie de su idea y te tenga motivado". Y para la tranquilidad de todos los uruguayos, "Nando" contó que habló con Federico Valverde tras la patada que recibió por parte del "Papu" Gómez y dijo que "Fede está bien". "Cuando vi la patada, pensé lo mismo que todos. Fede está en un excelente nivel", agregó.