Cierre de semana con cuatro parejas de rock

TYAGO SIGUE CRECIENDO

Agustín Casanova y Flor Vigna fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “Crusin’ for a brusin”, de Ross Lynch, Grace Phipps & Jason Evigan. A la hora de los puntajes, De Brito (8) los felicitó: “Flor marcó muy bien el pasito de rock y la coreo me encantó. Están por arriba del nivel promedio”. Pampita (9) quedó fascinada: “Agustín parece un bailarín de toda la vida y Flor estuvo hecha un fuego. Lo tuvieron todo”. Para Moria (voto secreto), “estuvieron fabulosos y efectivos, aunque hubo una falla notoria”. En tanto, Polino (7) opinó: “Me gusta cómo trabaja este equipo. Quizás pueden equilibrar la diferencia de altura”. Total: 24 puntos.

Marcelo dio inicio a la última gala de la semana y, en el arranque, presentó emocionado a Maxi, un niño salteño que sufrió la quemadura de su rostro y a quien invitó a ver el programa al estudio. Luego, Tyago Griffo y Barby Silenzi salieron a la pista para realizar una coreografía de “Jailhouse rock”, de Elvis Presley. “La mala onda llega”, dijo Tyago en la previa, en referencia a la nueva lesión que sufrió su madre, Gladys “La Bomba Tucumana”. “Me gustó lo que hicieron. No esperaba nada de Tyago y me sorprendió”, sostuvo Ángel De Brito (6) en la ronda de devoluciones. “Se nota el crecimiento de Tyago. Barby siempre está excelente. Esta pareja va para adelante”, destacó Carolina “Pampita” Ardohain (8). “Me sorprendieron más que gratamente, me gustó todo lo que vi. Tyago tiene un oído de aquellos, aunque le falta un poco más de fuerza en los brazos”, comentó Moria Casán (voto secreto). “Noté el progreso de Tyago. Hoy no vino su mamá y brilló”, observó con sarcasmo Marcelo Polino (6). Total: 20 puntos.

MICA DIO LA NOTA

En tercer turno, Mica Viciconte y Jorge Moliniers realizaron una performance de “Hound dog”, de Tom Jones. “No sé qué quiero de un hombre”, sorprendió Mica en la previa, donde también tuvo un cruce con Rocío Robles. “Mica la tiene clarísima, no viene a jugar de mosquita muerta. Y como bailarina, hoy me encantó”, dio el visto bueno De Brito (10). “Me gusta mucho cómo le va agarrando el gustito Mica. Se nota mucho su evolución”, valoró Pampita (9). “Mica es un hallazgo absoluto. Me gusta porque tiene criterio realista. Lo que hicieron no me mató, pero me gustó”, señaló Moria (voto secreto). “Se nota el laburo. Está bueno que no se queden instalados en la pelea”, completó Polino (7). Total: 26 puntos.

UN TROPEZÓN FUE CAÍDA

Por último, Jey Mammon y Laura Oliva bajaron el telón con una coreografía de “Mi perro dinamita”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que terminó con una caída. Previamente, Jey se tomó con humor su temor al Aquadance y pidió que se deje de utilizar el término “muqui” como insulto. “Una lástima el final de la coreo. No me gustó”, fue lapidario De Brito (0) en su devolución. “A mí me gustó mucho. Realmente se ve mucho el cambio de Jey, y Laura sale a arrasar”, afirmó Pampita (8). “Quiero destacar la armonía de esta pareja. Jey está teniendo un estilo en el baile”, enfatizó Moria (voto secreto). “Lo que más me gustó fue la caída. Estuvo más o menos”, concluyó Polino (4). Total: 12 puntos.