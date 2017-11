Hernán Piquín y Macarena Rinaldi obtuvieron el mejor puntaje en otra noche de tango

El Polaco salió a la pista para hacer una coreografía de “Canaro en París”. Consuelo Peppino bailó al compás de “Se dice de mí”, de Tita Merello.

EL POLACO NO HIZO PIE

Marcelo dio comienzo a una nueva gala de tango en el Bailando 2017 y, de entrada, anunció que Flor Vigna seguirá participando con un nuevo bailarín: Gonzalo Gerber. Luego, acompañado de Solange Báez, El Polaco salió a la pista para hacer una coreografía de “Canaro en París”, de Juan Caldarella y Alejandro Scarpino. “Silvina (Luna) no está embarazada, pero en cualquier momento viene el pichoncito”, anunció en la previa el cantante, que sufrió “una laguna” al final de la coreo. “Me encantó Solange. Podría haber sido mucho mejor. Seguramente en la sentencia lo harán mejor”, sostuvo Ángel De Brito (voto secreto). “Fue muy notorio el error, pasó varias veces. ¿Habrá sido falta de ensayo?”, preguntó Carolina “Pampita” Ardohain (4). “Fue todo a contramano, no fluyó nada. Hubo muchas fisuras”, indicó Moria Casán (5). “Fue un disgusto realmente. Comiencen de nuevo”, cerró sin anestesia Marcelo Polino (0). Total: 9 puntos.

PIQUÍN Y MACARENA APROBARON

En segundo turno, Hernán Piquín y Macarena Rinaldi realizaron una performance de “La Cumparsita”, de Gerardo Matos Rodríguez (versión Forever tango). Previamente, Hernán le dedicó la coreo a su amiga María Martha Serra Lima, recientemente fallecida, y adelantó que le rendirá tributo en el ritmo “homenaje”. A la hora de las devoluciones, De Brito (voto secreto) comentó: “Te vi mucho mejor que en otras galas, Hernán. Fueron eficaces y virtuosos”. Pampita (6) reconoció: “A mí me faltó un poco más de tango. Hubo alguna fallita también”. Moria (7) analizó: “Últimamente Piquín fluctúa. La que es impresionante es Macarena. Noté tres imprecisiones claras”. En tanto, Polino (7) les dio el visto bueno: “Macarena es una bomba, no podía dejar de mirarla. Estuvieron bien”. Total: 20 puntos.

CONSUELO, A LO TITA MERELLO

Consuelo Peppino y Agustín Reyero fueron la tercera y última pareja de la noche, al compás de “Se dice de mí”, de Tita Merello. “Venís de verdad a disfrutar, Consuelo. No sé si fue lo mejor que vi de ustedes, pero se nota el empeño”, destacó De Brito (voto secreto). “A mí me encanta Consuelo porque es muy carismática. Se notaba que estaban muy compenetrados”, observó Pampita (7). “Esta pareja oxigena la pista, pero Consuelo anticipa demasiado lo que va a venir. Me gustó hasta ahí”, afirmó Moria (5). “Mucho ruido y pocas nueces. El look estuvo divino, pero la danza se fue desinflando”, completó Polino (4). Total: 16 puntos.