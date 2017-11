Merengue y amor en otra noche del Bailando 2017

Marcelo dio comienzo a otra semana del Bailando 2017 y, en primer lugar, presentó a Lizy Tagliani, quien reemplazó en el jurado a Pampita. Luego, Facundo Mazzei sustituyó Hernán Piquín, todavía lesionado, y bailó con Macarena Rinaldi “Chica sexy”, de Banda XXI. “Voy a defender a full el lugar de Hernán”, comentó Facu en la previa. Y, consultado por Marcelo, se diferenció de Gabo Usandivaras: “Él tiene la técnica, yo tengo otras herramientas”. Por otra parte, Macarena confesó su romance con Federico Hoppe: “Hay buena onda y la pasamos bien”. En tanto, el productor dijo: “Estábamos los dos sin compromiso. Ella es una mujer que me hace sentir bien”.

A la hora de las devoluciones, Hernán y Facu discutieron con el jurado en torno a Noelia Pompa. Ángel De Brito (9) fue el primero en dar su puntaje: “Sos muy talentoso, Facu, pero esta noche Macarena se comió a todos. Me encantó”. Moria Casán (voto secreto) comentó: “Me gustó mucho la dinámica de la coreo. Vi a Macarena muy resuelta, pero ojo con las fisuras en los trucos”. En su debut en el nuevo rol, Lizy (8) dio el visto bueno: “Es una pareja encantadora. Me gusta que Facu no entre en agresiones a Noelia”. Por último, Marcelo Polino (8) sostuvo: “Maca se robó la escena también en el baile. Hubo algunos errores, pero me gustó”. Total: 25 puntos. Para cerrar el programa, a pedido de Marcelo, Macarena y Hoppe rubricaron su amor con un apasionado beso, con Facu cantando de fondo “Me haces bien”, de Jorge Drexler.