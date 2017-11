Sentencia en suspenso en el Bailando 2017

En el arranque del programa, Consuelo Peppino y Agustín Reyero salieron a la pista para completar la ronda de merengue con una performance de “La Gallera”, de Juan Luis Guerra. Antes de la coreo, Agustín desmintió haberse enojado por no bailar en las últimas galas. Luego, Marcelo recolectó el testimonio de productores que reivindicaron la versión del enojo, lo que motivó que Agustín se sensibilizara y estuviera al borde del llanto. Ángel De Brito (5) encabezó la ronda de devoluciones con el pulgar hacia abajo: “Me gustó el truco arriesgado que hicieron, pero vi energías muy distintas. La verdad, no me gustó”. En su vuelta al jurado, Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) elogió a Consuelo: “Es increíble, no para de maravillarme”. Moria Casán (4) no quedó nada conforme: “La coreografía me pareció eterna. A Consuelo la vi muy indecisa, se perdió varias veces. Lo que vi fue feo, no me gustó”. Por su parte, Marcelo Polino (3) no anduvo con rodeos: “No me gustó. La coreografía fue hecha para Agustín, no me cerró nada”. Total: 12 puntos.